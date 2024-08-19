近期類股輪動機會多 公用事業、房地產、REITs逆勢成贏家

美國聯準會9月降息步步逼近，美股下半年以來頻繁震盪反映投資人喜憂參半。摩根投信指出，前波標普500指數7月以來下跌2%，回檔的產業多集中在能源、通訊科技和非必須消費等，跌幅從2%到7%不等，但並非全盤皆墨。反觀公用事業、房地產、REITs等類股逆勢大漲超過8%拿下前三名，基礎建設和醫療保健也各有5%和3%漲幅。摩根投信認為，面對美國降息、總統大選選情拉鋸等因素，預期今年底前，美股波動不會太小，建議投資美股時最好以股、債、REITs兼具的多重資產為現階段首選。

摩根投信正在募集摩根大美國領先收成多重資產基金因為投資標的涵蓋美國股票、美國企業債，和REITs及實質資產股票，多元分散的特色遇上近期美股的震盪，自然成為投資人詢問的焦點，未來也會視投資人需求和市場狀況考慮申請追加額度。目前該檔基金有新台幣、美元和人民幣三種級別，投資人可選擇以手上現有貨幣交由摩根台灣與美國投資團隊投資美國多元資產。

摩根大美國領先收成多重資產基金經理人楊若萱表示，近期美股深受通膨、就業和經濟動能減弱等因素困擾，不過，這種困擾通常是短暫的，因為不同的經濟週期就有不同產業勝出。當經濟成長動能較強勁時，科技和非必須消費容易吸引資金目光；但若遇到經濟衰退疑慮出現時，有剛性需求支撐的公用事業、基礎建設、金融、醫療保健、REITs等，這些類股的抗震體質就成為投資人偏愛的特色。

美股下半年從科技股開始領跌，標普500指數震盪加劇，單日漲跌幅3%，讓不少投資人心驚驚。楊若萱指出，儘管近期美國就業市場數據偏弱，但目前投資團隊預期美國經濟軟著陸的機會比較大。

再者，從標普500指數的企業獲利來看，科技七雄今年下半年仍有雙位數增長的機會，更值得注意的是，其餘493家企業第四季預期獲利增長率將大幅跳升到15%(第3季為2%)，重新吸引市場目光激勵資金輪動。

楊若萱認為，下半年投資美股的確面臨不少變數，包括聯準會降息幅度、美國總統大選兩黨民調膠著、就業數據是否健康等。對投資人來說，與其去猜測美股漲跌幅，不如做好資產配置，著眼年底前，美股可能持續波動，建議投資人投資美國時宜選擇同時布局美股、美國企業債，以及抗跌的REITs和基礎建設股票等多重資產的產品，以掌握美國的成長和收益的機會。