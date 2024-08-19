去年30歲以下族群年均所得54.5萬創高 平均每月4.5萬

主計總處最新公布的112年家庭收支調查顯示，在國內經濟持續成長、失業率下降、政府調升基本工資等因素助攻之下，去年有收入者平均所得新台幣70.9萬元創新高，其中未滿30歲的青年族群，平均所得54.5萬元、同創歷史新高。

根據主計總處112年家庭收支調查，去年「每戶」家庭可支配所得平均數為113.7萬元，較111年增2.5%，中位數為96.1萬元，增2.2%；剔除戶量因素後，「每人」可支配所得平均數為40.7萬元，較111年增4.0%，中位數為34.9萬元，增3.7%。

去年所得收入者平均所得為70.9萬元，較112年的70.4萬元成長。進一步觀察各年齡層的所得收入者平均所得，不論是低於30歲的青年族群、30歲以上的青壯世代，又或是65歲以上的高齡族群，全數呈現上揚。

至於外界關注的30歲以下青年族群所的收入狀況，主計總處統計，112年青年所得續揚至54萬5931元，創歷史新高；換算為每月所得收入約4.5萬元。

不過主計總處官員提醒，所得收入的概念與薪資不相同，包含範圍更廣，除了薪資，投資產生的利息收入、租金，以及政府移轉收入等都算在內。換言之，所得收入應大於受僱人員報酬（薪資）。

主計總處官員也說，近年國內經濟穩定成長，失業人數下降，有助於提升所得，此外，政府去年有普發現金6000元的政策，全民受益，也會拉動整體所得往上走。