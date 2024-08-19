年輕人選幸福企業先看這指標 高喊工作生活我都要

各行各業缺工頻傳，但年輕人對於勞逸平衡（Work-Life Balance）的重視程度正逐年提升，這樣的趨勢反映在年輕人對工作的態度、生活方式的選擇，以及對未來職涯規劃的考量上，就有網友在網路平台上發文詢問，「很多人都靠著需要加班輪班on call的工作來獲得高薪，但如果今天可以讓你做WLB但相對低薪的工作，你願意用多少錢換呢？」。

有網友覺得50萬就可以，也有網友直接開出百萬行情「基本前提年薪至少百萬，WLB的情況。我需要兩倍的年薪漲幅，才會願意犧牲下班時間，去輪班」，還有網友直接放棄WLB「只希望有個90萬的工作，WLB離我太遠了」，但也有網友直言，進了外商，這些都不是問題「外商蠻多250到300萬，工時一天不到四小的，剩下就是開會裝忙，四點接小孩」。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，每個人對於勞逸平衡的標準大不相同，但想要招募新血，在員工福利的規劃上要更貼近員工需求，調查顯示在薪資之外，年輕人更願意追求休閒的時間，最讓新鮮人心動的福利，排名第一的是年假天數優於勞基法60.4%，其次是近期討論度高的周休三日56.2%、購屋/租屋補助47.9%，另外可以減少通勤，自主安排進度的彈性在家工作39.5%，都讓新鮮人充滿嚮往。

1111人力銀行為上班族提供幸福求職指標，舉辦【2024幸福企業】票選 ( https://happiness.1111.com.tw/ )，其中不乏有企業提供同仁優於勞基法的休假天數，包括第一傳動給予新手爸媽每個月享有三天托育假直到小孩兩歲半為止，等於一年多出36天假，微風集團鼓勵員工回饋社會，參與微風慈善基金會的各項活動，除了當天給予公假外，更有額外的志工假時數，鼓勵員工自我提升。

曾仲葳表示，幸福企業票選已邁入第五屆，吸引近4000家企業角逐，今年報名產業分為11大類包括：一般生活服務、休閒娛樂服務、餐飲服務、飯店旅宿、大傳教育社福、金融管顧、科技/能源研發、生技醫療、製造業、貿易流通、營造建築。目前票選活動已進入秘密客評比階段，活動將於9月12日公布得獎名單，11月11日舉辦頒獎典禮，推升社會各界對企業福利的重視。