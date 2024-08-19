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112年最低所得家庭負儲蓄獲改善 創15年最佳表現

中央社／ 台北19日電
去年全體家庭儲蓄平均新台幣27.5萬元，創歷史新高。聯合報系資料照／記者林俊良攝影
去年全體家庭儲蓄平均新台幣27.5萬元，創歷史新高。聯合報系資料照／記者林俊良攝影

根據主計總處最新公布的112年家庭收支調查，去年全體家庭儲蓄平均新台幣27.5萬元，創歷史新高，其中最低所得組家庭，雖然連17年落入負儲蓄，也就是支出大於收入，不過縮減至負1萬6626元，為15年來最佳表現。

主計總處官員補充說明，家庭儲蓄統計未納入房地產、股票，以及過往累積的存款等，因此負儲蓄不等同貧窮。

主計總處統計，112年「每戶」家庭可支配所得平均數為113.7萬元，較111年增2.5%，中位數為96.1萬元，增2.2%；剔除戶量因素後，「每人」可支配所得平均數為40.7萬元，較111年增4.0%，中位數為34.9萬元，增3.7%。

若以家庭為單位，觀察家庭儲蓄狀況，去年家庭儲蓄平均為27萬5402元，較去年增加1370元，寫下歷史新高；觀察可支配所得按戶數五等分位組，最低所得組（後20%家庭）雖然連續17年落入負儲蓄，但去年負1萬6626元，是15年來最佳水準。

主計總處官員說明，最低所得組家庭有2大特性，首先，戶內人口很少，其次是老年人口為主、65歲以上占比超過6成，意味著長者當年度所得有限、但仍有日常固定的消費支出，便容易落入負儲蓄；但此調查主要是當年度所得，不包含財富，如房地產、股票，以及過往累積的存款等，因此負儲蓄不等同貧窮。

對於112年全體家庭儲蓄寫下新高，各分位組家庭平均每戶儲蓄也多有成長，主計總處官員表示，台灣經濟穩定成長，就業人數增加、失業人數變少，代表受薪人數變多，加上政府持續調升基本工資，以及全民共享普發現金6000元的政策，都有助於民眾增加所得。

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