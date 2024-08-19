第2季製造業產值4.8兆元 連二季正成長

受惠人工智慧、高效能運算及雲端資料服務等需求持續增溫，推升資訊電子產業生產動能續強，加以部分傳統產業下游需求漸次回溫，以及上年同季比較基數較低，今年第2季製造業產值4兆8073億元，較上年同季增加14.09%，連續2季正成長。

經濟部表示，資訊電子產業方面，電子零組件業產值較上年同季增加24.82%，其中積體電路業因人工智慧與高效能運算需求強勁，挹注12吋晶圓代工持續增產，產值攀升至9707億元，為歷年同季新高，年增37.71%。

但經濟部也說，面板及其組件業受終端電子產品需求疲弱影響而減產，產值1276億元，年減5.29%，抵銷部分增幅；電腦電子產品及光學製品業受惠AI需求浪潮，帶動伺服器等產品接單暢旺，產值增加至4105億元，創歷年單季新高，年增56.89%。

傳統產業方面，經濟部指出，隨全球經濟緩步復甦，下游客戶回補庫存增加，加以上年同季比較基數偏低，致化學材料及肥料業、基本金屬業分別年增11.13%、6.82%；機械設備業受惠半導體產業需求回溫，挹注半導體業者投資動能漸趨積極，產值年增4.20%；汽車及其零件業則因燃油小型轎車受電動車銷量提升排擠，加以部分汽車零件外銷接單減少，致產值年減4.26%。

經濟部表示，由於產值會受價格波動影響，若剔除價格因素按產量觀察，113年第2季製造業生產指數92.66，較上年同季增加14.75%，連續2季正成長。

展望未來，經濟部說，全球經貿市場仍處於通膨及高利率環境下，加以美中科技爭端、地緣政治風險等因素持續干擾景氣復甦力道，惟人工智慧、高效能運算等新興科技應用持續拓展，加以我國半導體產業及伺服器等兼具供應鏈完整及技術領先優勢，及下半年消費性電子新品陸續推出，可望挹注我國製造業生產動能持續成長。