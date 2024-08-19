景順：幾乎可以肯定聯準會將於9月降息1碼

美國勞工統計局公布7月消費者物價指數（CPI）年增2.9%，低於預期的3.0%，為2021年3月以來最低，進一步提升聯準會9月降息1碼的可能性。上景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭對美國7月CPI表示，整體數據顯示抗通膨進展持續，而且幾乎可以肯定聯準會將於9月降息1碼；但7月通膨報告降低大幅降息的可能性，儘管這從來不在預期之內。

美國7月整體消費者物價指數（CPI）較去年同期上揚2.9%，低於一致預期的3.0%。核心通膨（食品及能源除外）較去年同期上揚3.2%，與預期及6月數據一致。趙耀庭認為，整體而言，近期通膨數據令人倍受鼓舞。7月CPI顯示抗通膨趨勢全面恢復，且9月降息1碼的可能性很大。儘管整體數據良好，但CPI細分類表現不如理想。服務業通膨再次加速，房屋租金亦有所反彈。7月租金在一定程度上可能是受一次性因素的影響，因此須留意未來幾個月的走向。

7月報告並無重大不利因素，租金的漲幅被二手車價格、機票價格及醫療服務所抵銷。9月聯邦公開市場委員會議之前，還有另一份通膨報告及8月就業報告有待發佈。趙耀庭表示，市場對這份報告未作出反應，而將所有目光聚焦於接下來的數據。與市場相反，聯準會政策並不受單項數據驅動，而是著眼於整體數據和趨勢。儘管這份報告不盡完美，但抗通膨進展持續。值得注意的是，薪資年增率為3.6%，未來三3年通膨預期大幅下降。