地方憂賠償 桃縣府：路沒走死

桃園市政府二度撤銷桃園科工園區三家ＳＲＦ電廠入園許可，爭議所在地觀音區居民雖對市長張善政做法「樂觀其成」，但也不免憂心ＳＲＦ廠後續牽涉賠償，「不是幾十億的問題」，中央、市府要怎麼賠？必須說清楚。桃市府法務局長賴彌鼎認為「路不是只有一條」，以前的程序不完備，市府撤掉程序，未來廠商可重新申請完備程序、也可走訴願求償，市府就會給予回應。

觀音區兩席市議員許更生、吳進昌都反對ＳＲＦ進駐觀音，不過，許更生也希望，中央、地方不要一再公文往返、互踢皮球， 三家ＳＲＦ廠已發建照蓋廠，如今兩家興建中，市長站在地方反對ＳＲＦ進駐觀音是很好，但後面一旦兩家ＳＲＦ廠蓋好，市府如不發使照，業者若打官司，涉及賠償可能幾十億、甚至上百億元該怎麼辦？是中央、還是地方賠償？必須先釐清，「都是用納稅人的錢，該怎麼賠？」

賴彌鼎除重申「路不是一條走死」，還表示，經濟部已透過先前的訴願決定書明示ＳＲＦ推薦函不具法律效令，這也代表當時入園的專案會議，程序出現瑕疵錯誤。若後續廠商再提起訴願會有兩種結果，一是經濟部可能會另找理由撤銷處分，另則是維持市府的撤銷處分，廠商則可以打行政訴訟。