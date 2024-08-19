9月4日最低工資審議 預期調幅上看4%

勞動部將於九月四日邀集勞資政學四方，首次召開「最低工資審議會」，決定明年最低工資。考量消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率仍超過百分之二警戒線，加上經濟成長率為近三年最高，政院更表態「不能漏掉需要被照顧的一群人」，外界預期首次最低工資調幅不會太低，將上看百分之四。

今年基本工資月薪二萬七四七○元，時薪一八三元，若明年最低工資調升百分之四，經四捨五入取整數，月薪將來到二萬八五七○元，漲一一○○元；時薪則會來到一九○元，漲七元。

針對明年最低工資調幅，三三會理事長林伯豐先前表態調幅不宜超過百分之三；商總理事長許舒博則說，本國勞工適用最低工資人數有限，企業較在意的最低工資一調升，勞保、健保等法定勞動成本的負擔也會跟著加重，他表示，最低工資若調升百分之四，「請政府勞健保費率多負擔一個百分點就好」。

勞資政學都有默契首次最低工資審議一定會上調，要調多少，勞資政三方各有立場。全產總新理事長戴國榮呼籲，最低工資漲至少百分之四；行政院卓榮泰日前受訪表示，軍公教待遇明年調升百分之三，政府不會漏掉勞工，總統賴清德已指示研議調整多少比率能讓社會安定，並符合產業財務負擔以及勞工生活需求。

一位最低工資審議會委員坦言，最低工資討論會愈來愈困難，主要是產業景氣差異很大，以這波景氣回升來說，高科技產業景氣很好，一拖拉庫的傳產仍在苦撐；但台灣所有產業都將適用同一個最低工資。

許舒博分析，本勞適用最低工資的人數有限，服務業若在北部，幾乎月薪都三萬元以上，沒有在適用最低工資。所以調升最低工資，主要是外籍移工受惠，因此對聘用移工較多的製造業衝擊大。他提到，現在只有高科技產業好，其他產業都慘兮兮，服務業也是好壞參半。

據了解，有資方委員認為，最低工資既然是全新制度，應按法律走，就不應再適用過去調幅思維模式，在最低工資法中，僅ＣＰＩ年增率明確應參採。此外，資方委員也認為，最低工資既是勞資協商，質疑為何要由最低工資研究小組提出建議調幅。