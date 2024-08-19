張善政談SRF「廢除扭曲程序」

桃園市政府日前二度發函撤銷三家ＳＲＦ發電廠進駐桃園科技工業園區的入園許可，外界議論是地方槓上中央。桃園市長張善政昨在基隆受訪表示，並非要槓上中央，而是追求「程序正義」，把過去被扭曲的程序廢除，該有的程序再走一遍。三家業者都表明會提起訴願，其中尚未動工的立疆也說，公司是依法申請獲得入園許可，將依法主張公司權益。

張善政昨到基隆行銷桃園畜產品，被問到二度撤銷ＳＲＦ電廠入園許可一事，張說，這件事不是市府在槓中央或不槓中央，而是追求程序正義，當初ＳＲＦ通過時，過程非常曲折，裡面有非常多的程序不正義；市府撤銷ＳＲＦ的入園許可，基本上就是希望能把該有的程序再走一遍，過去被扭曲的程序，希望把它廢除掉。

民進黨籍市議員魏筠說，桃園科技工業園區是桃市府開發的工業區，廠商能不能進駐設廠，是由桃市府決定，絕對不是經濟部決定；她也反嗆有立委帶人去中央抗議者是一種愚民的政治動作。

國民黨立委涂權吉說，觀音居民反對ＳＲＦ電廠的態度很堅決，中央若要證明自己不是橫柴入灶，就要直球面對，由經濟部、環境部與市府共同討論解決，不要再把球丟給地方。