工商界籲政府多負擔勞健保

明年最低工資調幅有機會調升4%，三三會理事長林伯豐曾表態，調幅不宜超過3%；商總理事長許舒博則表示，本國勞工適用最低工資人數有限，企業較在意的最低工資一調升，勞保、健保等法定勞動成本的負擔也會跟著加重，他表示，最低工資若調升4%，「請政府在勞健保費率多負擔1個百分點就好」。

工總常務理事何語表示，過去基本工資審議時，「經濟成長率並沒有說一定勞資各半」，換言之，沒有一定要分一半給勞工。對於最低工資調幅，他暫不表示意見，一切依法律走。

另一位工商界代表表示，近期通膨高漲，但生產者物價指數也上漲，代表企業生產成本也增加，獲利未必增加。近期只有電子業和半導體業景氣強強滾，但其他產業都不好，如果經濟成長率只反映電子業和半導體業，因而大調最低工資，可說是「脫離現實、有失客觀」。其次，最低工資研究小組並未將勞資雙方納入，如何能替勞資雙方提出建議調幅？

許舒博分析，本勞適用最低工資的人數有限，服務業若在北部，幾乎月薪都在3萬元以上，並未適用最低工資，調升最低工資主要是外籍移工受惠，對聘用移工較多的製造業衝擊大。他提到，現在只有高科技產業好，其他產業慘兮兮，服務業也是好壞參半。

許舒博表示，因為物價上漲，調升最低工資可理解，很多企業都調薪3%，但對雇主來說，不是只有調升最低工資，而是勞健保等法定勞動成本跟著增加，對企業影響很大，若最低工資調升4%，「請政府勞健保多負擔1個百分點就好」。