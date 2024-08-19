明年最低工資調幅 上看4%…月薪估調升至28,570元

首次「最低工資審議會」將於9月4日召開，將決定明年最低工資。考量消費者物價指數（CPI）年增率仍超過2%警戒線，加上經濟成長率為近三年最高，政院更表態「不能漏掉需要被照顧的一群人」，外界預期最低工資調幅上看4%。

今年基本工資月薪27,470元，時薪183元，若明年最低工資調升4%，經四捨五入取整數，月薪將來到28,570元，漲1,100元；時薪則調升至190元，漲7元。

歷年來基本工資月薪調整

勞資政學四方都有默契，首次最低工資審議一定會上調，至於調多少，勞資政三方各有立場。

剛當選全產總新理事長的戴國榮呼籲，最低工資至少漲4%；行政院卓榮泰日前受訪表示，軍公教待遇明年調升3%，政府不會漏掉勞工，賴清德總統已指示研議調整多少比率能讓社會安定，並符合產業財務負擔及勞工生活需求。外界解讀最低工資調幅不會太低。

主計總處日前發布最新今年經濟成長率下修至3.9%，仍創近三年最高，CPI年增率則上修至2.17%。若依照過去勞資協商基本工資「CPI年增率全數反映，經濟成長率勞資共享（經濟成長率取一半）」原則，最低工資調幅來到4.12%。

一位委員聽聞主計總處預測值的直接反應是，每年第3季經濟預測值都是為了鋪墊調升最低工資。

一位最低工資審議會委員坦言，最低工資討論愈來愈困難，主因產業景氣差異大，這波景氣回升，高科技產業景氣很好，但一拖拉庫的傳產仍在苦撐；而台灣所有產業都將適用同一個最低工資。

據了解，有資方委員認為，最低工資既然是全新制度，應按法律走，就不應再採過去調幅思維，在最低工資法中，僅CPI年增率明確應參採。此外，資方委員也質疑，最低工資既是勞資協商，為何要由最低工資研究小組提出建議調幅。

根據規定，最低工資審議以共識決為主，必要採表決。勞動部可掌握的勞方、政府及學者代表，壓倒性超過資方委員，因此一般認為，最低工資審議結果將由勞動部全面主導。

最低工資法明定，最低工資調整，僅CPI年增率列為「應」參採指標，例如主計總處最新預測今年CPI年增率為2.17%，此調幅確定將全數反映在最低工資調幅上；「得」參採指標則有十項，包括國家經濟發展狀況、國民所得及平均每人所得、國內生產毛額及成本構成之分配比率等，這也將是勞資政角力大戰。