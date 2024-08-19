協和電廠及四接面臨挑戰最大 解南電北送習題再等等

為穩定北部供電，行政院點名基隆協和電廠更新（含四接）、國光二期、長生二期三電廠為解方，除長生二期已在今年5月通過環評大會審查外，其餘兩案仍待闖關，解決南電北送問題還差最後兩塊拼圖。

其中，又以四接面臨的挑戰最大，台電已申請將補件期限展延至年底，代表要解決南電北送的問題，還要再等等。

北東電網範圍包括台北市大同中山區以東、新北市板橋區以東、基隆市與宜蘭縣，涵蓋480萬人口，但隨著北東電網老舊機組陸續除役後，供需明顯失衡，預估到2025年時，北東用電需求將來到600萬瓩。

平衡北部供電穩定重要電廠環評概況

屆時，包括協和電廠、核二廠等老舊機組陸續除役，未來只剩下和平電廠供給130萬瓩，且北西電網融通上限為420萬瓩，換言之仍有不小的供電缺口，急需協和更新改建兩部燃氣機組（260萬瓩）加入供電行列。

協和發電廠更新改建計畫涵蓋四接，考慮填地帶來的影響，台電也調整方案為3.0東移方案，迴避潛堤珊瑚區，面積再縮小22%。

但去年5月底環評審查時，反對開發的團體闖入會議現場抗議黑箱，也讓環評暫停，至今歷經五次初審會議，但仍無共識。

期間，歷經環保署升格環境部、520新內閣就位等變化，原定今年7月底為四接環評的最後補件日，但台電在7月底行文環境部，將補件期限展延至年底，換言之，四接環評最快也要今年底、明年初才有機會接續審查。

北部電力長期仰賴南電北送，行政院表示，北部地區因電力不足，目前積極在北部努力開發電源，包含協和電廠及四接、國光二期、長生二期。

協和電廠目前連環評初審都未通過；至於國光電廠二期，則在今年6月通過環評初審，但是尚未送環評大會審查，還有最後一關要闖。

國光電廠位於桃園市龜山區中油煉油廠區，面積約6公頃，規劃興建總裝置容量約120萬瓩的燃氣複循環機組，取代國光一期老舊機組汰舊換新，每年可以減少116公噸碳排，中長期目標會與台電合作，待混氫燃燒或是其他減碳技術成熟後，配合投入改善相關減碳措施。

至於長生二期更新改建計畫，已於今年5月通過環評，預計2025年至2026年新建一部不低於110萬瓩的燃氣複循環發電機組，並於2027年取得電業執照及商轉後，取代海湖電廠既有兩部機組。



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