桃園以北數據中心不供電 經濟部應出面釋疑

台電董事長曾文生日前表示，桃園以北數據中心一律不供電，引發外界質疑要獨厚南部縣市。台電雖表示國際也有相同作法，但北部本來就是政經中心，外資將資料中心設在北部無可厚非，此舉被指重南輕北，令人回想起前瞻建設大多在南部，也曾引發質疑。經濟部恐需要提出更多數據說明政策，以免引發政治聯想、落人口實。

政策大小眼已有先例

台電董事長曾文生日前表示，桃園以北數據中心一律不供電，引發桃園市長張善政怒批曾文生干預產業設廠，台電雖回應是北部電廠及電網不夠，中（南）電北送真的有限制，且國際間對資料中心的設置也都有採取相關限制。但包括內科、竹科都在北部，Meta、谷歌與輝達等公司也都在北部，數據中心若不設在北部，科技業將有許多不便。

回顧前總統蔡英文曾推動前瞻基礎建設計畫，盼以8800億均衡各地發展，但細看項目發現，民進黨執政的高雄、桃園、台南、嘉義縣與台東分別拿了1265億、748億、294億、243億與222億，其他雖然如新北市、台中市有拿到927億與228億，但其他宜蘭、花蓮、苗栗、新竹縣預算規模就沒前面那麼多，當時就被質疑是大小眼。

用肺發電還沒數據中心？

如今凱米颱風在中南部豪雨成災，讓綠營認為前瞻本就應該蓋在容易受災的中南部，否則會淹得更嚴重；但回到數據中心，外資同樣也會考慮災害，更不可能在容易受災的中南部興建數據中心，經濟部也許需要更科學的資料，顯示讓外資在南部蓋數據中心是最好的選擇。

政府如今要推「淨零轉型」，但北部正在趕工的大潭電廠仍是以燃氣為主，加上基隆的四接也是天然氣接收站，都不符合再生能源規劃。未來隨著AI需求升溫，北部不只要跟著中南部民眾用肺發電，還不能蓋數據中心，這樣讓北部居民情何以堪？

外資也會擔心

多家科技公司都想在台灣設立數據中心，南北各有數據中心設立的優缺點，只不過經濟部與台電卻缺乏整體性的規劃，加上近日我國離岸風電被歐盟告到WTO、外商紛紛撤離的殷鑑不遠，「桃園以北數據中心一律不供電」的說法難免會引人議論，屆時不滿的可能不只北部民眾，還會斲傷外商投資台灣的信心。有關單位似乎仍欠社會一個更有力、更科學化的說詞。

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