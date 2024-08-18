未來一周美股四大觀察變數
富蘭克林投顧指出，未來一周美股有四大觀察變數。首先是大選動向。共和黨總統候選人川普將與現任副總統賀錦麗對決，隨近期民主黨選情回升，Real Clear Politics 到8月16日的統計顯示，賀錦麗當選機率已繼續提高到53.7%，超過川普的44.9%。
第二是全球央行年會將在8月22-24日召開，留意美國聯準會（Fed）主席鮑爾對經濟、就業、通貨膨脹、利率前景的看法。
第三是經濟數據，未來一周將公布8月 S&P 全球製造業採購經理人（PMI）初值、7月新屋銷售等。
第四則是企業財報。包括新思科技、直覺公司、Palo Alto 網路、Snowflake、Wolfspeed、Zoom、雅詩蘭黛、目標百貨、梅西百貨、羅斯百貨、美敦力等，將有15家 S&P 500企業公布財報。
富蘭克林投顧指出，近八成企業上季財報優於預期。彭博資訊統計，截至8月15日，已有92.6%的 S&P 500企業公布第2季財報，47.9%營收優於預期，平均成長4.8%；78.8%的企業獲利優於預期，平均成長8.4%，表現穩健。
其中，醫療保健類股的每股稅後純益（EPS）平均成長17%，最為強勁。另外，消費耐久財股 EPS 成長15.7%、公用事業成長15.2%，金融成長12.7%，全都有雙位數成長。
富蘭克林投顧指出，儘管日前美國7月失業率上升至4.3%，引發投資人擔憂，但隨後的經濟數據都顯示通膨壓力持續減輕，消除了美國經濟衰退疑慮。投資人也更相信美國應仍有望實現軟著陸，Fed 仍有足夠的降息空間，將有助支撐經濟，中長期將有利美股。
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