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為SRF案槓上中央？ 張善政：扭曲的程序廢除掉 就這個意思

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
桃園市長張善政今在基隆表示，撤銷3家SRF發電廠進駐桃園工業區，是要把過去被扭曲的程序廢除，該有的程序再走一遍。記者邱瑞杰／攝影
桃園市長張善政今在基隆表示，撤銷3家SRF發電廠進駐桃園工業區，是要把過去被扭曲的程序廢除，該有的程序再走一遍。記者邱瑞杰／攝影

桃園市政府發函撤銷3家SRF發電廠進駐桃園工業區受關注，桃園市長張善政今在基隆表示，並非要槓上中央，而是追求的是程序正義，把過去被扭曲的程序廢除，該有的程序再走一遍。

桃園科工園區3家SRF發電廠，在前桃園市長鄭文燦任內獲准進駐桃園工業區，張上任後廢止許可，但因經濟部撤銷廢止案「敗部大復活」。上千名桃園觀音居民7日北上總統府陳情，高喊「SRF滾出觀音」，桃園市長張善政8日即發函撤銷3家發電廠進駐案。

經濟部昨表示，廠商不服處分，可在收文後30天內向經濟部提起訴願，再走一次訴願程序。

張善政今天到基隆行銷桃園畜產品時，並表達在罷免案中力挺基隆市長謝國樑立場時，媒體記者詢問他對SRF案的看法。

張善政表示，這件事不是市府在槓中央或不槓中央，而是在追求程序正義。當初SRF通過的時候，過程非常曲折，裡面有非常多的程序不正義。市府撤銷SRF的入園許可，基本上就是希望能夠把該有的程序再走一遍，過去被扭曲的程序，希望把它廢除掉，「就這個意思」。

張善政 經濟部 電廠

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