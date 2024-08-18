只要呼吸不要錢！桃觀音人支持SRF撤銷 卻擔心這個

桃園市政府二度撤銷桃園科工園區3家SRF入園許可，觀音區地方基層對市長張善政這作法「樂觀其成」，觀音區市議員許更生、地方人士今天上午表示，如今2家興建的SRF廠後續牽涉賠償，「不是幾十億」問題，中央、市府要怎麼賠？必須釐清說清楚。

本月七日上千名桃園觀音居民北上總統府向賴清德總統陳情，高喊「SRF滾出觀音」，張善政當即再出手發函銷3家SRF發電廠進駐案，本報獨家報導後，引起觀音在地居民重視，前觀音鄉公所主管說，「觀音基層大家就是SRF不要來」，千人北上陳情就是表現地方人的立場，「我們只要呼吸不要錢」。

許更生表示，觀音反對SRF進駐是地方聲音，他希望中央、地方不要一再公文來、公文往互踢皮球， 3 家SRF廠已發建照蓋廠，如今2家興建中，後面蓋好市府是否發使照才重要，這是市府權利，市長站在地方反對SRF進駐觀音是很好，一旦2家SRF廠蓋好，市府有無考慮，如果不發使照，業者打官司，涉及賠償可能幾十億、甚至上百億該怎麼辦？是中央、還是地方賠償必須先釐清，都是用納稅人的錢，該怎麼賠？

曾任民意代表謝姓秘書表示，SRF電廠進駐觀音，帶來嚴重汙染，歡音人反對，尤其SRF廠進駐環保科技園區，將來電廠都擠進該園區設廠，「觀音還能住人嗎」，大家反對SRF電廠，當初前市長鄭文燦同意SRF進駐，均未召開地方說明會，後續若牽涉業者賠償問題，必須中央、地方來負責和釐清。