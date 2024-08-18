浮動風場擬補貼浮台與動態電纜 開發商盼先廣泛溝通

離岸風電浮動式風場示範計畫祭出躉購費率加上一次性補貼獎勵，後者擬包含浮台、動態電纜。開發商認為，各家補貼需求不一，建議先廣泛溝通再定案，也有業者盼比照示範獎勵階段，給予設置成本無息貸款。

為因應離岸風電逐漸朝大水深海域建置，浮動式風機技術為國際發展趨勢，各國積極設立目標，根據4COffshore統計，全球已有約80 GW浮動式風機市場規模。

經濟部也端出離岸風電浮動式風場示範計畫，盼從小規模示範案開始逐步練兵，目標在2030年以後擴大浮動離岸風電規模，助攻台灣淨零轉型目標。

根據能源署規劃，單一申請案浮台設置數量為6至12座，獲選案數以2案為原則，並將以躉購費率與一次性補貼做為獎勵，示範案預計2030年完工併網。

能源署初步定調浮動離岸風電躉購費率「不高於過去」，過去費率最高為示範獎勵階段106年度、每度6.0437元。

有開發商指出，躉購費率至少要落在7.5至8元之間，才符合成本效益；至於其他獎助方面，除了浮台等特定項目補貼，也盼比照示範獎勵階段，給予設置成本無息貸款等整體性補貼。

另一開發商不諱言，重點仍在補貼上限，若過低根本不具實質助益，而各家補貼需求不一，有碼頭、技術、風機等，補貼項目將連動開發商投標意願，建議先廣泛溝通，否則恐讓行政體系承擔壓力；另建議參與家數至少3家，才能真正達到浮台測試意義。

針對業者成本挑戰，能源署官員表示，浮動風場示範計畫沒有產業關聯（國產化）規劃，若是手握3-1、3-2期風場的開發商，有機會包裹採購相關設備零組件，甚至是海上變電站、輸出電纜併同使用，均可降低成本。