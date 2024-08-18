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北部缺電 藍委要賴清德別躲

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導

行政院日前坦承北部缺電，去年供需差距達到兩百億度，行政院發言人陳世凱也坦言「北台灣電力確實不足」。國民黨立委李彥秀昨天要求賴清德總統不要躲在總統府開會獨白，應該立刻到立法院進行國情報告，並召開全國能源政策國是會議；國民黨立委洪孟楷說，過去八年除了用口號自我催眠外，什麼也沒做，才是最大問題。

李彥秀說，桃園以北四縣市就是國民黨執政，難道民進黨得不到北北基桃民眾的心，就要讓北北基桃的民眾也沒有電可以用？得不到高階ＡＩ數據資料中心的發展？民進黨不僅不為過去八年荒腔走板的能源政策向全民道歉，還像是恐怖情人對人民情緒勒索。

李彥秀表示，北部明明就有核二機組可以延役，當初核四暫時封存，也是為了將來有一天可以因應「不時之需」，現在北部面臨嚴重缺電，就是認真思考整體能源政策與核電使用的最佳時機，結果核能安全委員會主委陳東陽任職不滿到一年就請辭，究竟是個人因素？還是不願為賴政府核電政策背書？

洪孟楷表示，桃園以北有包括基隆四十萬、台北二六○萬、新北四百萬、桃園二三○萬，加起來總共近千萬的人口數，約台灣總人口的一半，一半的人的用電是不足的，還好意思誇口說全台不缺電？民進黨執政下發展分南北、選舉分南北，連缺不缺電也要分南北，真是夠了。

李彥秀 桃園 能源政策

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