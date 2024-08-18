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法律攻防 桃園市府做好3度撤銷準備

聯合報／ 記者鄭國樑張裕珍陳儷方／連線報導

桃園市ＳＲＦ發電廠爭議延燒，桃園市政府二度撤銷三家ＳＲＦ廠商的入園同意函，業者可寧衛日前已經發布重訊，表示將依法提起訴願，臺灣立方、立疆開發昨晚也都說會依法提訴願。未來進入法律攻防，桃園市政府強調，此次撤銷述明法源、過程嚴謹，會堅持到底。

臺灣立方、可寧衛能源、立疆開發三家業者計畫在桃科園區設ＳＲＦ發電廠，面臨入園同意再度遭到桃市府撤銷。可寧衛日前發布重訊表示，八月十二日已經接到桃園市政府來函通知，撤銷以ＳＲＦ再生能源產業專案入園同意函，將依法向經濟部提起訴願。

最早動工的臺灣立方能源昨晚也表示將提起訴願。公司先前曾說明，了解民眾對環境汙染的擔憂，強調會採用符合環境部ＳＲＦ燃料棒標準的材料發電，也會使用最先進的煙道處理技術，務必讓環境汙染降到最低。

經濟部六月六日撤銷市府處分的訴願決定書內容，提及市府未於處分函中記載廢止的法令依據，僅稱依行政程序法等規定辦理。桃園市政府指出，八日給業者發函已明載是依據桃科園區土管要點、行政程序法等法規撤銷入園，呼籲中央依法秉公辦理。

由於桃園市政府認定「經濟部收回推薦函」事實明確，也讓廠商當時能申辦專案入園程序條件不符，市府認為，此次已敘明行政程序法等法條，再度撤銷於法有據。經濟部處理訴願勢必要有合理說詞，若業者再訴願成功，市府也會做好三度撤銷的準備。

經濟部表示，經濟部收到廠商訴願案後，再召開訴訟審議委員會處理。

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