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SRF加嚴管制 環部：適用3廠商
ＳＲＦ引發空汙疑慮，環境部分別於六月預告修正「公私場所固定汙染源應符合混燒比例及成分標準之燃料」、「公私場所固定污染源燃料混燒比例及成分標準」及「鍋爐空氣汙染物排放標準」等三草案，加嚴管制，本月中旬再預告「公私場所應定期檢測及申報之固定汙染源」。
環境部大氣環境司司長張順欽說，本周預計預告第五項修正草案，八月底開研商會，針對已預告五個法規搜集意見，年底前完成公告。
ＳＲＦ電廠燃料及排放標準引發爭議，環境部在六月預告的三項草案，針對國內現階段運作中的使用廠檢討相關汙染管理，包含明定源頭ＳＲＦ燃料成分、限制可使用ＳＲＦ燃料的設備形式、強化防制設備應具備效能，同時就空氣汙染排放標準（如戴奧辛、重金屬）進行加嚴管制。環境部強調，這是全國一致性法規通盤檢討，未來若可寧衛能源、臺灣立方、立疆開發三家廠商取得許可後，也同樣適用。
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