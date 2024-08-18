健康風險 學者：SRF廠打掉重練才能贏信任

桃園市政府再度發文撤銷觀音區三家ＳＲＦ廠入園許可，曾號召在地居民到總統府陳情的市議員吳進昌肯定市府作法，強調曾推薦入園的經濟部難辭其咎，若再度讓業者訴願成功，不排除發動更大規模圍廠抗爭。學者認為此案爭議起於當初許可過程便宜行事，建議打掉重練才能贏得地方民眾的信任。

吳進昌說，從大選前到現在，中央始終表示桃園科技園區是桃園市府管理，權責在市政府，有什麼理由核准業者的訴願？甚至駁回市府的決定。

目前三家ＳＲＦ發電廠有兩家先前已經動工，吳進昌表示，有聽說已有廠商在拆設備，他認為，經濟部應該負起責任，轉型廠商到可以設置的地點，因為桃科本就不能容許這樣的行業別存在。業者有損失就應由當初提供推薦函的經濟部出面協調，而非桃市府負責。

當初率隊前往抗議的國民黨立委涂權吉也說，從頭到尾ＳＲＦ要進駐桃科設廠，桃園市政府都是反對的，也不符桃科規定，是當時時任的經濟部長王美花下指導棋，以國家重大能源政策透過專案會議讓廠商強行入園。如果後續再讓廠商訴願成功，中央作法就是違反民意、橫柴入灶，肯定會比千人再多十倍的人數站上街頭。

台大環工所兼任助理教授劉銘龍說，這種假發電廠之名，迴避事業廢棄物焚化爐環評與空汙標準的行徑，不僅在地居民擔心健康風險，連環境部長彭啟明今年上任後也加嚴空汙排放標準，若照原標準蓋ＳＲＦ廠，勢必得不到觀音居民的信任。

劉銘龍認為，環境部修改ＳＲＦ廠空汙排放及燃料成分標準，應盡速公告；若要擺脫中央地方一再互槓的僵局，這三家ＳＲＦ廠最好打掉重練，按環評、ＳＲＦ廠新標準按部就班申請，才能贏得在地居民的信任。