槓上中央 桃園市撤銷SRF電廠進駐

桃園科工園區三家ＳＲＦ發電廠可寧衛能源、臺灣立方、立疆開發，桃園市前市長鄭文燦時代進駐桃園工業區，在桃園市府廢止許可後遭經濟部撤銷廢止案，讓ＳＲＦ發電廠敗部大復活，本月七日上千名桃園觀音居民北上總統府向賴清德總統陳情，高喊「ＳＲＦ滾出觀音」，桃園市長張善政八日即出手發函撤銷三家ＳＲＦ發電廠的進駐案，一場地方槓中央之爭即將上演。

經濟部昨表示，廠商如果不服桃園市政府的撤銷處分，可以在收到公文後卅天內向經濟部提起訴願，再走一次訴願程序。

不符申辦程序 桃市撤銷許可

ＳＲＦ是固體再生燃料，是將特定廢棄物，經過分類、破碎，再壓製成燃料，用於燃燒發電。

桃園市政府近日發函可寧衛能源、臺灣立方、立疆開發三家公司，撤銷三家公司二○二二年三月的入園許可案。公文指出，由於經濟部在去年十一月九日、十二月四日、今年一月十八日均發函表達收回對ＳＲＦ廠商的推薦函，因此桃園市府認為不符合入園申辦程序，撤銷入園許可。

桃園市府表示，經濟部今年六月撤銷桃園市府對三家ＳＲＦ的廢止案，認為桃園市府裁量基礎僅有「必要條件：需為取得經濟部能源局核發再生能源發電設備同意備案文件之廠商」及「廠商需承諾事項」兩項，而刻意忽略經濟部收回推薦函的事實，顯然已不符合「桃科園區土管要點」規定。桃園市府認定入園處分已有瑕疵，依照「行政程序法」規定，本月再行撤銷三家ＳＲＦ廠商的入園同意函。

桃市府籲中央制定管理辦法

桃園市府呼籲，桃科園區鄰近環保科技園區、生質能中心以及台電大潭天然氣發電廠，如再有不符合規定的廠商進駐，「空汙產業密度太高」，對當地居民健康將造成威脅，籲中央盡速為ＳＲＦ制定完善的管理辦法，後續更應該嚴加執行，以降低民眾對於燃燒ＳＲＦ造成空汙的疑慮。

可寧衛能源、臺灣立方、立疆開發三家位於桃園科工園區的ＳＲＦ發電廠，藉由燃燒紙類、塑膠或纖維等廢棄物發電，引發周邊桃園觀音居民強烈抗爭，擔心ＳＲＦ發電廠排放汙染物會超標。經濟部三度發函桃園市府表示，經濟部對廠商的推薦函僅是建議性質，不具法律效力，已收回推薦。

民眾北上抗議隔天撤銷許可

今年三月桃園市政府以經濟部收回推薦函為由，廢止三家企業入園許可，導致其中一家企業不滿桃園市府的決定提起行政訴願，經濟部於六月撤銷桃園市府的處分，認為市府的許可函未明確標註經濟部的推薦函是核准條件之一，讓三家ＳＲＦ發電廠敗部復活。張善政當時表示，「全案後續有許多關卡要審查，將嚴格把關」。

國民黨立委涂權吉日前號召上千名鄉親北上向總統府及經濟部陳情，經濟部產發署長楊志清表示，會用最快的速度給大家一個回應。桃園市政府次日就發出撤銷公文，但經濟部遲遲未給回應。