新聞幕後／張善政一改佛系 聞到2026硝煙味

桃園ＳＲＦ設廠爭議攻防戰再起，桃園市政府八日備足法源，再次發函撤銷三家ＳＲＦ電廠設廠許可，強力回擊經濟部先前撤銷原處分，此舉讓外界對桃園市長張善政另眼相看。張除了藉此爭取民意支持，且不讓綠營有機會批他「打假球」，近來在北台電力短缺議題上，也一改佛系理工男姿態，用專業反嗆中央，贏得不少掌聲；進入二○二六市長選舉下半場，已聞到硝煙味。

桃園市府再次撤銷設廠許可，前一天正好是觀音區民代號召千人到中央抗議。據了解，市府此舉早在六月就啟動會議，這次的確有備而來，一來根據經濟部訴願決議，強化撤銷ＳＲＦ廠處分的法源依據，同時回擊經濟部撤銷市府處分理由「偏離事實」，要奪回話語權。

桃園ＳＲＦ設廠從年初大選前就引發政治角力，經濟部三月收回當初推薦函時，桃市府就認定專案入園程序不完備，出手廢止入園許可，沒想到業者提訴願後，經濟部六月以「處分函未記載廢止法令依據」，撤銷桃市府處分。

張善政早在六月就召集跨局處研商，援引行政程序法、桃科土管要點，以及前市府與經濟部召開的專案會議紀錄等，再次撤銷三家廠商入園許可，也預防業者若訴願不成改為求償，不能讓中央甩鍋，經濟部也須負責，為延長攻防戰線做好準備。

張善政參選市長時被視為佛系選法，發言溫和，甚少攻擊對手，更也很少政治語言，但他當過行政院長，也有土木博士和ＩＴ產業的資歷，近來台電董事長曾文生對北台灣供電不足、不給設資料中心的發言，就讓張公開發言反嗆，除批判民進黨政府該檢討八年來的能源政策，也直指中電北送、南電北送等紛擾全來自政府花數千億改善電網靭性成效不彰，「錢花到哪去了？」之語一針見血。

綜觀張善政面對ＳＲＦ戰役，或在電力議題據理力爭，似正調整過往佛系風格；張善政看似槓上執政黨博聲量，但ＳＲＦ設廠攸關觀音居民的健康風險，以及空汙產業密度過高的「產業不正義」；北台電力缺口源自於中央能源政策失當、電力靭性不佳，台電不核供高耗電產業，衝擊桃園產業發展與轉型，難怪張善政「佛也發怒」。

桃園市府重啟ＳＲＦ攻防戰，除了爭是非，當下已進入二○二六選舉備戰期，面對全新政局與對手，爭取民意支持更是勝選方程式。