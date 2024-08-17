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Fed降息幅度可能低於預期 金融市場不免波動

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Fed降息幅度可能低於預期 金融市場不免波動

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
美國聯準會。美聯社
美國聯準會。美聯社

全球央行年會將於8月22日登場，投資人密切關注美國聯準會Fed）主席鮑爾的談話，據以判斷Fed的降息時點。法人指出，市場目前高度期待降息，但Fed降息幅度可能低於預期，金融市場不免波動。市場動盪大，反而是投資人逢低分批加碼的好機會。

施羅德美國資深經濟學家布朗（George Brown）表示，美國失業率上升，導致投資人擔心經濟將陷入衰退。不過，儘管失業率過去一直是經濟衰退的可靠指標，過去卻也曾出現過誤判。重要的是，不要過度解讀一個月的就業報告。

布朗分析，投資人擔心Fed是否錯過了降息的最佳時機，擔憂Fed的不作為可能導致經濟衰退。問題在於，Fed在6月暗示今年僅降息一次，但這個預期過於鷹派，因此無法在7月迅速轉變，因此可能在9月降息2碼（即0.5個百分點）來彌補失去的時間。不過，市場目前預估今年Fed將降息五次，又顯得過於激進。

施羅德全球股票部門主管韋伯（Simon Webber）指出，全球股市從去年10月低檔反彈以來，漲幅已超過30%，因此回檔並不意外。考量到市場預期偏向樂觀、經濟數據喜憂參半、風險定價明顯調整，預期股市波動將增加。施羅德在策略上維持多元分散投資，平衡配置在周期性及防禦性市場。

韋伯表示，經濟軟著陸仍是施羅德預期的主要情境，企業獲利適度增長則可望支撐股市。股市近期不免波動，但如果公司基本面良好，當市場錯殺時，高波動的環境提供投資人重新布局的機會。

全球最大資產管理公司貝萊德也認為，在夏季交易量偏低的情況下，近期可能還會遇到一些突如其來的市場震盪，但貝萊德不會因此降低風險的承擔水準，反而維持對日本和美國股市的加碼立場，特別看好美股的人工智慧（AI）相關主題。

Fed 聯準會 降息

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