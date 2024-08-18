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7月外銷訂單 恐小幅衰退

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
經濟部將在本周二（20日）發布7月外銷訂單金額統計。 聯合報系資料照
經濟部將在本周二（20日）發布7月外銷訂單金額統計。 聯合報系資料照

經濟部將在本周二（20日）發布7月外銷訂單金額統計。經濟部認為，隨景氣緩步復甦，全球貿易量持續擴增，加上AI需求強勁，預期今年下半年接單仍會逐季成長。但去(2023)年7月是接單高峰，在高基期下，預期7月接單約年減2.6%至年增1.6%之間，亦即「仍有可能落入年減情況」。

今年農曆年後，我外銷訂單金額年增率已呈連四紅，若7月接單轉為負成長，將打斷連四紅走勢。經濟部官員強調，7月接單成長率表現較弱是短期現象，不改變下半年接單逐季成長態勢。

經濟部預測，7月接單金額在465億美元至485億美元之間，月增2.1%至6.5%。官員表示，預期月增幅度不小，仍有廠商接獲大單，只是去年7月基期偏高。

近一年外銷訂單金額及成長率
近一年外銷訂單金額及成長率

根據經濟部的廠商調查，預期7月接單較6月增加的廠商家數占20.4%，持平者占59.6%，而減少者占20.4%；按接單金額計算之動向指數則為51.1，預期7月整體接單較6月增加。

其中，資訊通信產品、及光學器材動向指數分別為48.5、48.2；電子產品動向指數為52.8；另塑橡膠製品、化學品動向指數分別為54.6及50.1，代表7月接單比6月好。

經濟部統計處發布6月外銷訂單金額為455.6億美元，月減6.8%，年增3.1%，成長率出現明顯消風。經濟部統計處官員分析，主要是原本6月季底效應未如預期，加上手機筆電終端需求仍疲弱所致。

儘管6月接單成長不如預期，7月接單有可能出現負成長，但經濟部認為，整體接單已自第1季谷底走出，在AI需求帶動下，第2季接單緩步上升，廠商庫存調整亦到了尾聲，6月傳產及科技等七大貨品接單全面呈正成長，反映景氣緩步復甦中。

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