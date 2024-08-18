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柯文哲的真正危機 還是在北市長任內的三大案

觀光入出境旅客人次 截至5月逆差逾2倍創新高

大數字／金融、公部門、製造業 大力投資

經濟日報／ 記者李泠秭／台北報導

近期上市櫃公司遭駭客攻擊事件頻傳，導致客戶資料外洩、遭詐騙集團利用、甚至讓公司資訊系統停擺，加上AI時代下的資安危機，資安議題備受矚目，強化資安為企業及政府當務之急。

IDC台灣資深市場分析師林雅惠表示，針對台灣資安市場產業發展概況與趨勢，從過去五年，台灣資安產品市場成長強勁，在這樣的成長動趨勢之下，針對產業類別，尤其以金融、公部門跟製造業投資額高，三大產業占比台灣資安市場規模約六成，從成長力度來看製造業過去三年成長力度強勁，因為智慧製造轉型中製造業面臨新型態風險，帶動資安投資成長。

林雅惠表示，影響台灣國內市場資安支出成長的四大因素，包含：一、數位轉型趨勢，資安是數位轉型轉型基石，數位化投入愈高，資安需求同步往上。二、合規要求：從國際到台灣近幾年針對個人資料保護，企業核心系統上安全性要求愈來愈多，新技術出來變化程度愈快。

三、資安威脅加劇，大型企業頻發生遭駭客攻擊事件，推動企業投資資安包含產品、服務。四、 企業對數據價值意識提升：從法規面提升數據保護意識，或是跟客戶建立信任，跟商譽高度相關，又或是新創企業以資料為核心，資料有外洩或有資安事件發生，核心業務連動影響營收，成為驅動企業投資資安重要因素。

客戶 意識 資安

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