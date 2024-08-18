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大數字／資安市場 今年全球規模估2,177億美元

經濟日報／ 記者李泠秭／台北報導
數發部長黃彥男。記者蘇健忠／攝影
數發部長黃彥男。記者蘇健忠／攝影

資策會產研所（MIC）資深產業分析師童啓晟表示，全球資安市場從2022年推估到2026年市場規模，到2026年全球資安市場規模粗估超過2,600億美元，從2022-2026年平均複合成長率10.6％，推估2024年超過2,177億美元。

童啓晟表示，從政策、經濟、社會、科技四個面向來分析，首先是政策面，政策是資安產業發展重要驅動力，美國證券交易委員會2023年針對公開上市公司新規定相對嚴格要求，台灣也同步包含金管會、證交所、櫃買等要求上市櫃公司針對資安事件公布重訊，要求上市櫃公司重大事件揭露細節，政策面在資安支出有驅動力。

從經濟面來看，童啓晟表示，駭客攻擊從2019年疫情開始發生資安疆域的改變，駭客造成產業的損失，讓上市櫃公司受到經濟衝擊大，企業開始注重事前、事中、事後買相關的解決方案，同時做資產盤點，資安支出人力，量化的評估被駭客攻擊的風險。

從社會面來看，童啓晟表示，數位部部長黃彥男有三支箭推動打詐、強化數位韌性並發展數位經濟，資料被盜用，打擊假訊息防堵詐騙狀況，資料保護的議題是全球的議題，可信任AI、資安也和ESG社會責任相關。

針對科技面，童啓晟表示，資安國際大廠或是資安新創都在開發AI嵌入式的應用，產業重新定義攻防賽局，國際大廠資安營運監控中心，面對駭客攻擊時做資安事前事後智慧化分析。

資安 駭客

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