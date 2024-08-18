大數字／資安即國安 開創龐大商機…年複合成長率11%

「資安即國安」，近年來全球勒索軟體攻擊急遽增加，資訊安全問題備受國內外政府、企業重視，資安產業開創出值得期待的未來與龐大商機。

根據Gartner預測，全球資安市場預計從2023年的1,850億美元增長到2027年2,870億美元，年複合成長率（CAGR）為11%，其中雲端安全、資料安全與隱私、關鍵基礎設施資安防護、應用程式安全等推動下，全球資安市場規模呈現持續成長。

談及國際資安趨勢和重點議題包括，工研院產科國際所產業分析師古涵詩表示，人工智慧在資安領域應用、防詐騙資安防護、應用程式安全、身份識別和存取管理、資料安全、應用密碼學、風險管理等領域外，還有其他新興科技議題，特別是運用生成式AI融入資安攻防領域、後量子密碼（PQC）防護技術之應用、專門提供SaaS防護之安全態勢管理軟體需求增加等議題仍最為關注。

根據Gartner指出，影響全球資安支出增長的三大因素，分別是遠端混合辦公模式增加、企業走向零信任網路存取（ZTNA）及組織上雲的轉變。疫情推動了遠距和混合辦公趨勢，企業擴大了網路邊界，並增加網路攻擊的機會，因此，需要投入更多資源來確保工作環境中資料和設備的安全。

針對台灣廠商提供資安服務的產業發展與機會，古涵詩表示，2023年台灣資安產業產值達745.4億元，預期2026年台灣自主產品與服務產值突破1,000億。

盤點台灣資安產業廠商，古涵詩指出，主要技術掌握在辨識及保護階段，包括資安治理及風險評估、資產管理、端點裝置防護、網路安全防護、資料加密與應用服務防護等。

其他在偵測、回應與復原階段之資安廠商為數較少，特別是使用者行為分析、威脅情資運用、數位鑑識及證據保存等技術，尚待建立相關技術能量。另外，生成式AI可快速分析大量數據，識別新興的網路威脅，提高人類主導的威脅搜尋和安全漏洞評估的效率和有效性，為資安防護帶來新的機會。

台灣近年資安新創團隊增加，在弱點掃描、滲透測試、紅隊演練等資安服務及端點防護等，擁有較高的技術研發能力。另外，資安廠商如何協助企業進行單一平台管理、提供可視化的戰情室介面、AI賦能的自動化工具等，均為台灣資安廠商發展的機會。