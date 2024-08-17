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陳正祺出席APEC能源部長會議 分享再生能源及氫能發展

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經濟部次長陳正祺出席APEC第14屆能源部長會議，分享我國公正能源轉型實例並深化區域氫能對話。圖／經濟部提供
經濟部次長陳正祺出席APEC第14屆能源部長會議，分享我國公正能源轉型實例並深化區域氫能對話。圖／經濟部提供

APEC第14屆能源部長會議15至16日在秘魯利馬召開，會議由秘魯能礦部部長Romulo Mucho主持，各會員體同意採認「能源部長聯合聲明」，確保以公正、有序和公平的方式透過不同途徑進行潔淨能源轉型，歡迎「公正能源轉型倡議」之建立，並認可潔淨與低碳氫能發展，對溫室氣體減排的重要性，同時也通過「APEC發展和執行亞太地區潔淨及低碳氫能政策框架政策指引」。

我國由經濟部次長陳正祺率團出席，APEC第14屆能源部長會議，在「提升APEC區域能源轉型」議程中發言，分享「漁電共生」創新模式，促進綠色經濟發展並創造就業機會的經驗，「漁電共生推廣計畫」參加APEC能源智慧社區倡議（ESCI）最佳案例評選活動，榮獲智慧就業與消費類別金獎。

經濟部表示，會中針對「能源取得對促進永續成長」，會員體認同在推動潔淨能源轉型過程中，兼顧能源取得與改善能源貧窮的重要性，陳正祺分享我國針對原住民及偏遠區域，提供躉購費率加成以鼓勵再生能源設置，同時表達未來也樂與各會員體針對能源取得政策、技術與措施進行交流合作。

在「APEC經濟體推動永續成長之氫能發展政策與行動」議程中，陳正祺表示，我國製造業為經濟發展重點，製造過程中使用氫氣將有助於實現淨零碳排，並表示國際貿易是促進氫能發展和應用的最佳途徑，建立氫能國際貿易基礎規範為未來各會員體應努力的方向。

陳正祺並發言支持主辦國秘魯提出的「APEC發展和執行亞太地區潔淨及低碳氫能政策框架政策指引」，希望透過氫能技術和商業模式的進步，早日實現氫能貿易。

APEC 秘魯

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