任職未滿1年 核安會主委突請辭

核能安全委員會去年九月甫正式揭牌運作，首任的核安會主委陳東陽任職不到一年卻因個人生涯規畫請辭，核安會昨證實此事，昨起由副主委張欣暫代主委一職。國民黨立委洪孟楷說，賴政府應主動對外說明陳東陽為何那麼快就離開執政團隊，也盼主委位置不要懸缺過久。

原屬二級機關的原能會降級改制成三級獨立機關，改名為核安會，去年九月正式揭牌運作，首任主委為成大土木工程系教授陳東陽。

賴政府的核能政策是否轉彎一直備受關注，陳東陽突然請辭引發外界不小揣測。核安會主秘王重德表示，陳東陽因個人生涯規畫請辭，人事命令昨起生效，目前會務一切正常，將持續監督各核能安全作業及核電廠除役作業。陳東陽則歸建成大。

洪孟楷評論，過去在立院教文會質詢時，陳東陽應答並未充分準備，對於核安相關議題也避重就輕，希望執政黨盡快任命一位積極任事的官員。

不具名前原能會職員表示，陳在職務上態度很正面，對核安會運作和法規有一定程度了解，請辭讓人意外。