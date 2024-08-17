藍委批綠：「政治配電」挑起南北矛盾

行政院發言人陳世凱前天坦言「北台灣電力確實不足」，並點名台中市長盧秀燕反對「中電北送」。陳世凱昨強調，台灣整體電力充足，但區域電力卻不均衡，呼籲地方政府和應協助配合中央，開發北台灣電網與電源。對此國民黨立委批評，民進黨刻意挑起南北矛盾，用「政治配電」來掩飾自己的能源政策失當。

陳世凱點名盧秀燕是「反對中電北送喊得最大聲的」，一番話持續政壇餘波盪漾。國民黨立委廖偉翔說，台電宣布含桃園以北的數據中心不核准供電，甚至拿盧秀燕市長反對中電北送的發言背書，這是在升高區域對立，用戰中北、戰南北的方式掩護自己的能源政策不力。

廖偉翔說，既然行政院規畫中電不北送，那就請中央給台中更多資源，推動水湳與台中科學園區的發展，不只可以解決中電北送的耗損，更可以讓台中大力建設，平衡區域發展。

國民黨立委羅智強質疑，民進黨挑起南北矛盾，為掩飾自己的能源政策失當失能，用挑動南北配電的方式製造內部矛盾，製造內部矛盾就是民進黨掩飾無能的標準步驟。

羅智強說，拜託賴清德總統，聽聽和碩董事長童子賢的話，北部基本上不是缺電，北部本來有可以規畫出來三座核電廠，核一、核二延役，如果再加上核四，北部能源絕對沒有問題。以前沒有所謂的南北政治配電的規畫，為什麼到賴清德時期就要做南北的政治配電？無能找藉口，無能挑毛病，就是民進黨的能源政策。