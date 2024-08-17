8年錯誤能源政策露出真相 張善政：數千億強化電網花到哪？

行政院近日坦言北部電力不足，去年供電缺口達二百億度。桃園市長張善政昨表示，過去八年錯誤能源政策露出真相，北部缺電靠中電、南電北送，中央過去花費數千億元強化電網，錢到底花到哪裡去？新北市長侯友宜說，缺電不是今年才發生，政府多年來不想解決，多元能源配比才能一勞永逸。

行政院長卓榮泰多次重申，二○三○年前不缺電，但台電董事長曾文生日前卻表示不供電給桃園以北高用電的數據中心，行政院近日也坦言北部電力確實不足。

張善政：中央勿干預產業設廠

張善政昨表示，顯示過去八年錯誤的能源政策，今天終於露出真相。他質疑，怎麼可能換了個總統，原來不缺電就變成缺電？政府有責任讓民眾、產業，不管到哪裡去，只要認為是最好的發展地點，就應該有充分的電力供應。

張善政日前也質疑，曾文生宣稱「數據中心用電量五ＭＷ以上，若設在桃園以北一律不核准供電」，這說法不僅與行政院過去一直認為台灣不缺電的態度相衝突，也對桃園以北的產業發展很不公平；因為桃園大潭電廠在蓋七號和九號機，未來是全球最大的天然氣火力發電機組，桃市府對大潭電廠、三接等工程都相當配合，如果這樣不是支持電廠開發，什麼才是？呼籲中央不要將手伸進來，干預產業設廠決定。

中市府：區域發電平衡是共識

除了坦承北部電力不夠，行政院發言人陳世凱日前更點名台中市長盧秀燕曾反對「中電北送」喊得最大聲，引爆南北矛盾。對此，盧秀燕昨率市府團隊中元普度只說「國家好國人就會好」，副市長鄭照新說，區域發電要平衡，高雄市長陳其邁、台中市前市長林佳龍都有類似言論，這是大安溪以南縣市不分藍綠的共識。高雄市府表示，自己用電優先自己發，才符合公平正義。

侯友宜：說清楚不缺電能源配比

侯友宜昨表示，缺電講很多年了，政府面對缺電，多年來都沒有想要解決；希望中央、地方共同面對，中央要正視多元能源的配比，告訴全國人民，什麼能源配比多少，未來什麼狀況才不會缺電。

媒體追問，多元能源配比是否意味政府應重啟核電？侯友宜表示，重點是安全無虞，核廢料可以妥善處理，新北市有三座核電廠、一座火力發電廠，這麼多電力設施在這裡，如何面對並確保民眾安心、安全，政府要拿出方法來解決。