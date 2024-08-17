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家庭收支貧富差距縮小 六年首見

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
主計總處昨（16）日公布112年家庭收支調查。 聯合報系資料照
主計總處昨（16）日公布112年家庭收支調查。 聯合報系資料照

主計總處昨（16）日公布112年家庭收支調查，每戶可支配所得最高20%家庭與最低20%家庭的差距縮小到6.12倍，較111年減0.03倍，為109年來、近四年新低，也是六年來首降。

主計總處分析，最關鍵的是去年全民普發現金6,000元，以及整體社福支出達7,400億元的改善效果，對低所得家庭影響大。

根據112年家庭收支調查，每戶可支配所得平均數為113.7萬元，較111年成長2.5%，每人平均數40.7萬元，成長4.0%。

主計總處依每戶可支配所得高低將戶數分為五組，最高20%家庭每戶可支配所得為230.2萬元，較111年增2.6%，最低20%家庭每戶37.6萬元，增3%，而最高與最低的可支配所得差距，即為家庭所得貧富差距，據以觀察分配不均狀況。

主計總處主計長陳淑姿指出，112年最高與最低的兩組差距6.12倍，是六年來首降、近四年距離最拉近。所得差距縮小，陳淑姿指出，包含低收入戶生活補助、中低收入戶老人生活津貼、老農津貼、育兒津貼等各項社會保險保費補助等作法，都有助縮減所得差距。總計112年家庭與政府間之移轉收支縮減所得差距1.37倍，如不計政府移轉收支，所得差距倍數為7.49倍，較111年減0.01倍。

此外，主計總處也公布依「每人」可支配所得重新排序計算所得差距倍數，112年為3.81倍，較111年減0.13倍，是自90年有調查以來最低。主計總處參事李佳航指出，除因經濟轉好外，也與每戶人數逐年下降有關，其中111年為2.83人、112年則是2.79人。

低收入戶

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