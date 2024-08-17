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水價凍漲 經長：台水可闖高級水市場
經濟部長郭智輝昨日表示，自來水價不調漲了，不向朝漲水價的方向努力，而是朝向創造台水價值的方向努力，水可以分級，可以做出更好品質的水。
郭智輝日前受訪提到，台灣水價二十多年沒有調漲，「就像薪水二十幾年沒有調整，很難反映費用」，如果大家可以接受的話，就會調整水價。然而，調漲水價風向一出，引來討論與批評，隔天行政院長卓榮泰就出面緩頰，表示政府會優先考量民生需要做出正確判斷。
郭智輝昨日接受廣播節目專訪，被問到水價漲調方案時，改口表示「我們當然沒有漲水價的計畫」，水價到底會不會漲？郭智輝說「不會漲，我認為是不會漲」，若有用水補助需求的，就回歸需要補助的機構自己負責。
郭智輝指出，水價問題，卓院長也很關心，他應該是認為在全民有共識、大家可以接受的情況，經濟部會參考大家的需求，並表達「會朝創造台水公司的價值去努力」。
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