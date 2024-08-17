出口不夠力 全年經濟成長率 降至3.9%

行政院主計總處昨天發布二○二四、二○二五年最新經濟預測，由於第二季出口沒有預期好，第二季經濟成長率下修為百分之五點○六，全年經濟成長率下修為百分之三點九○，較五月下修○點○四個百分點，仍為各預測機構最高，行政院主計長陳淑姿表示，「經濟情勢處於穩健擴張」。二○二四年消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率為百分之二點一七，上修○點一個百分點，顯示今年通膨情勢較預期險峻，而且連續三年超過通膨警戒值。

主計總處首次預測二○二五年全年經濟成長率百分之三點二六，比今年差，但ＣＰＩ年增率百分之一點九一，可望掉到通膨警戒值以下。

主計總處昨召開國民所得統計評審會，今年第二季初步統計實質ＧＤＰ較一一二年同季成長百分之五點○六，較七月概估數百分之五點○九減少○點○三個百分點，較五月預測數百分之五點一八減少○點一二個百分點。第三、四季經濟成長率分別為百分之三點二一及百分之一點一二，併計第一、二季，全年經濟成長率百分之三點九○，較五月預測數下修○點○四個百分點。

ＡＩ商機熱絡 卻有不確定性

主計總處統計，人工智慧（ＡＩ）等新興科技應用商機持續熱絡，及終端需求逐漸回溫，第二季按美元計價商品出口金額一一四七億，年增百分之九點九一。

主計總處綜合統計處長蔡鈺泰表示，全年預測值下修，主因第二季出口沒有預期好，以致全年商品出口規模比五月預下修五十八億美金，「不是出口不好，是沒有預期好，年增百分之九點九也不錯，但還未回到一一一年規模」。

他表示，目前海關出口結構來看，傳產仍弱，資通訊及電子零組件不錯，趨勢與之前差不多。他坦言，雖然對ＡＩ發展持正面看法，但確實存在不確定性，包括高階需求何時正常出貨、需求力道速度，都不確定。

今年民間投資原本估全年增百分之一點五二，主計總處上修到百分之三點八九。蔡鈺泰表示，廠商是否增加投資，會與訂單及需求有關，目前廠商預期的需求是強勁的，才會增加投資，七月海關進口設備表現也不錯，後續還要再觀察。

主計總處預測明年經濟成長率百分之三點二六，陳淑姿表示，目前經濟情勢穩健擴張，但明年成長會和緩，主要不確定因素包括ＡＩ等資訊科技發展、量產與應用進程；美國大選及聯準會、日本央行利率政策走向，以及地緣政治情勢變化對供應鏈及國際原物料價格影響。

今年ＣＰＩ年增率從五月估的百分之二點○七上修為百分之二點一七，陳淑姿表示，今年颱風因素造成蔬果上漲壓力大，且房租醫療費用漲勢仍在，外食費也具僵固性，加上服務類因企業加薪，成本上升，都是上修原因。蔡鈺泰表示，明年廠商調薪帶動的服務類價格上升壓力還在，但因基期因素，明年ＣＰＩ年增率可望降到百分之一點九一。