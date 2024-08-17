聽新聞
test
0:00 / 0:00

家庭所得差距6.12倍 6年來首降

聯合報／ 記者陳素玲／台北報導
2023年家庭可支配所得差距縮小至6.12倍，是6年來首降。不過，台灣的真實貧富差距比想像嚴重，可支配所得倍數微降意義不大。 聯合報系資料照
2023年家庭可支配所得差距縮小至6.12倍，是6年來首降。不過，台灣的真實貧富差距比想像嚴重，可支配所得倍數微降意義不大。 聯合報系資料照

主計總處昨天發布一一二年家庭收支調查結果、每戶可支配所得平均數一一三點七萬元，較一一一年增百分之二點五；每戶可支配所得最高百分之二十家庭可支配所得二百三十點二萬元，較最低百分之二十家庭可支配所得三十七點六萬元，差距倍數六點一二倍，較一一一年六點一五倍減少○點○三倍，是一○七年、六年來首次下降，也是近四年最低。

一般預料隨著國人薪資Ｍ型化，家庭可支配所得倍數差距應會逐年上升，但昨天公布的一一二年家庭收支調查，高低家庭可支配所得意外下降。

主計總處官員表示，去年家庭可支配所得倍數下降，主因經濟有成長，失業率低，五等分位家庭收入都增加，另外去年社福支出高達七千四百億，其中包括全民普發六千元，對低所得家庭的社福效果非常大。

資料顯示，在沒有任何政府移轉支出政策前，最高與最低家庭可支配所得差距倍數為七點四九倍，透過各級政府對家庭提供的各項補助，包括低收入戶生活補助、老農津貼、育兒津貼、各項社會保險保費補助等，也就是透過社福效果縮小所得差距一點二二倍；另外政府透過對家庭租稅效果移轉，縮小所得差距○點一五倍。

從支出面來看，一一二年全體家庭平均每戶消費支出八十六點一萬元，較一一一年增百分之三點二；觀察家庭消費支出內容，以住宅服務、水電瓦斯及其他燃料占百分之二十四點一最高，其次隨著國人平均壽命延長，衛生保健觀念增強，醫療保健支出增至百分之十七點七；另食品飲料及菸草則占百分之十五點三。

主計總處調查，一一二年每戶可支配所得平均數一一三點七萬元，較一一一年增百分之二點五，每戶可支配所得中位數為九十六點一萬元，較一一一年增百分之二點二。若以中位數衡量，每人中位數為三十四點九萬元，增百分之三點七。

按照過往經驗，只要全國每人可支配所得中位數調高，基本生活費金額就會進行相應調整，這也將影響明年綜所稅申報金額。

若以主計總處公布的每人可支配所得中位數為三十四點九萬元設算，二○二四年每人基本生活費用，粗估至少調升至二十點九萬元，比前一年度的二十點二萬元，再增加七千元，將於二○二五年五月申報綜所稅時適用。

財政部強調，基本生活費金額，雖然會依法做相應調整，但調整後的具體金額以及受惠戶數，仍須再精算，以年底正式公告為準。

可支配所得差距 近4年最低 製表／財經中心
可支配所得差距 近4年最低 製表／財經中心

低收入戶 失業率 消費 育兒津貼 薪資

延伸閱讀

非法定社福若涉中央補助 衛福部籲地方做好調配

地方加碼非法定社福被扣補助 衛福部：應考量財務

擴增免費營養午餐遭扣補助款 南投縣喊話中央：多給空間

七縣市執行非法定社福遭扣補助款 李彥秀大喊不公平

相關新聞

8年錯誤能源政策露出真相 張善政：數千億強化電網花到哪？

行政院近日坦言北部電力不足，去年供電缺口達二百億度。桃園市長張善政昨表示，過去八年錯誤能源政策露出真相，北部缺電靠中電、...

新聞眼／不認錯 還情勒北北基居民

台灣有四座核電廠，三座都在新北市，明明有足夠電廠，為何還要被罵不配合蓋電廠？北部用電量大於發電量、缺口二百億度的始作俑者...

家庭所得差距6.12倍 6年來首降

主計總處昨天發布一一二年家庭收支調查結果、每戶可支配所得平均數一一三點七萬元，較一一一年增百分之二點五；每戶可支配所得最...

藍委批綠：「政治配電」挑起南北矛盾

行政院發言人陳世凱前天坦言「北台灣電力確實不足」，並點名台中市長盧秀燕反對「中電北送」。陳世凱昨強調，台灣整體電力充足，...

自行車業又放無薪假 製造業增加最多

製造業又吹無薪假，勞動部昨（16）日公布最新減班休息（無薪假）統計，這波較上期增加20家，來到268家，人數增加180人...

影／政院坦言北部電力不足 侯友宜：正視多元能源配比方式

行政院昨天坦言，北部電力確實不足，去年供需差距達200億度。新北市長侯友宜今前往視察五股觀音坑溪橋重建工程後受訪，侯友宜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。