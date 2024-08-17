家庭所得差距6.12倍 6年來首降

主計總處昨天發布一一二年家庭收支調查結果、每戶可支配所得平均數一一三點七萬元，較一一一年增百分之二點五；每戶可支配所得最高百分之二十家庭可支配所得二百三十點二萬元，較最低百分之二十家庭可支配所得三十七點六萬元，差距倍數六點一二倍，較一一一年六點一五倍減少○點○三倍，是一○七年、六年來首次下降，也是近四年最低。

一般預料隨著國人薪資Ｍ型化，家庭可支配所得倍數差距應會逐年上升，但昨天公布的一一二年家庭收支調查，高低家庭可支配所得意外下降。

主計總處官員表示，去年家庭可支配所得倍數下降，主因經濟有成長，失業率低，五等分位家庭收入都增加，另外去年社福支出高達七千四百億，其中包括全民普發六千元，對低所得家庭的社福效果非常大。

資料顯示，在沒有任何政府移轉支出政策前，最高與最低家庭可支配所得差距倍數為七點四九倍，透過各級政府對家庭提供的各項補助，包括低收入戶生活補助、老農津貼、育兒津貼、各項社會保險保費補助等，也就是透過社福效果縮小所得差距一點二二倍；另外政府透過對家庭租稅效果移轉，縮小所得差距○點一五倍。

從支出面來看，一一二年全體家庭平均每戶消費支出八十六點一萬元，較一一一年增百分之三點二；觀察家庭消費支出內容，以住宅服務、水電瓦斯及其他燃料占百分之二十四點一最高，其次隨著國人平均壽命延長，衛生保健觀念增強，醫療保健支出增至百分之十七點七；另食品飲料及菸草則占百分之十五點三。

主計總處調查，一一二年每戶可支配所得平均數一一三點七萬元，較一一一年增百分之二點五，每戶可支配所得中位數為九十六點一萬元，較一一一年增百分之二點二。若以中位數衡量，每人中位數為三十四點九萬元，增百分之三點七。

按照過往經驗，只要全國每人可支配所得中位數調高，基本生活費金額就會進行相應調整，這也將影響明年綜所稅申報金額。

若以主計總處公布的每人可支配所得中位數為三十四點九萬元設算，二○二四年每人基本生活費用，粗估至少調升至二十點九萬元，比前一年度的二十點二萬元，再增加七千元，將於二○二五年五月申報綜所稅時適用。

財政部強調，基本生活費金額，雖然會依法做相應調整，但調整後的具體金額以及受惠戶數，仍須再精算，以年底正式公告為準。