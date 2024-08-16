自行車業又放無薪假 製造業增加最多

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
製造業又吹無薪假。 聯合報系資料照
製造業又吹無薪假。 聯合報系資料照

製造業又吹無薪假勞動部昨（16）日公布最新減班休息（無薪假）統計，這波較上期增加20家，來到268家，人數增加180人，來到4,617人，以製造業增加最多。

值得注意的是，自行車產業去年10月實施減班休息人數最高曾破千人，被形容是無薪假重災區，直到今年5月才全部停止實施，現在又傳出有自行車產業放無薪假。

勞動部勞動條件司副司長王金蓉指出，有兩家廠商申請實施減班休息，一家是工具機，一家是自行車零組件，各自都有100多人被放無薪假，過去這兩家業者也都曾經實施過。王金蓉認為，自行車產業是否危機再起？目前觀察是屬於單一企業經營狀況，主因為訂單減少，景氣恢復還不穩。

據最新統計，目前無薪假實施事業單位268家，實施人數4,617人。其中，製造業中的金屬機電工業112家、2,741人最多，資訊電子工業26家、701人，化學工業13家、181人；批發及零售業45家、291人；住宿及餐飲業24家、371人；支援服務業17家、59人。

勞動部指出，本期除以製造業的金屬機電工業增加較多，還有花蓮部分業者實施，對於整體景氣判斷，仍審慎樂觀。

這次花蓮地區也新增12家共61人實施減班休息，共有56家560人正在放無薪假，包含遊覽車租賃業、旅行社、住宿餐飲業等，推測應是與0403地震有關，勞動部持續關注。

勞動部 無薪假

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