CPI估增2.17% 超過警戒線

行政院主計總處昨（16）日上修今年消費者物價指數（CPI）年增率至2.17%，較今年5月增加0.1個百分點，顯示連三年物價將超過通膨警戒線。

同時，主計總處首次公布2025年CPI預測上漲1.91%，有望回通膨警戒線下。

主計總處主計長陳淑姿指出，近期國際農工原物料價格略有回落，舒緩商品類價格走勢，惟服務類物價具僵固性，外食費與房租漲勢延續，醫療費用走高，加上近期颱風豪雨推升蔬果價格漲幅，因此上修今年通膨率預測。

談及當前的物價壓力，主計總處統計處長蔡裕泰坦言，若就數字變化觀察，確實是比上次預測高一點，看起來是有些成本因素存在，再加上今年景氣不錯，且企業調薪步調較為積極，在薪資提高的影響下，民眾支付意願也可以支撐價格。

蔡鈺泰還提到，服務類價格除具僵固性外，且服務類權重又占整體CPI超過一半，因此對整體通膨率影響大。

不過，蔡鈺泰表示，預期整體通膨趨勢可望趨緩，主計總處也估明年CPI可回落至2%的通膨警戒線之下，為1.91%。

主計總處指出，此次通膨率的預測設定參考國際機構預測及近期油價走勢，設定今年OPEC油價每桶83.7美元，較2024年5月預測下調1.6美元，2025年則是每桶84.9美元。