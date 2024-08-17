今年經濟成長率下修至3.9% 預測明年GDP增3.26%

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
主計總處下修2024年經濟成長率預測值至3.9%。 聯合報系資料照
主計總處下修2024年經濟成長率預測值至3.9%。 聯合報系資料照

主計總處昨（16）日下修2024年經濟成長率預測值至3.9%，主因出口不如預期，拖累今年經濟成長率由5月預測值3.94%，再下修0.04個百分點。但因民間投資優於預期，主計長陳淑姿表示，當前經濟仍屬「穩健擴增」。

儘管下修GDP，不過全年經濟成長3.9%仍是三年來最佳表現。同時，主計總處也首度發布2025年經濟成長預測為3.26%，較今年進一步回落。

近十年經濟成長率
近十年經濟成長率

主計總處原預測今年出口成長可達10%，但由於出口表現放緩，將今年出口成長調降至8.71%。主計總處綜合統計處長蔡鈺泰表示，出口方面，雖然人工智慧（AI）浪潮帶動電子零組件及資通訊產品出口，但傳產貨品表現較弱，影響整體成長動能。

出口雖不如預期，但主計總處仍正面看待AI效應，蔡鈺泰表示，只是AI發展確實存在不確定性，後續需求、成長速度、出貨情況得持續觀察。

所幸民間投資表現相當不錯，主計總處原預測今年民間投資成長1.52%，本次預測調高至3.89%，明年續成長5.13%。蔡鈺泰表示，從7月資本設備進口成長28.4%，顯示廠商預期未來需求是強勁的，所以加快投資步調。

他還指出，今年民間投資名目規模不及2022年水準，但投資動能延續之下，2025年規模可望改寫歷史新高。

在民間消費部分，則受惠於調薪、股市上漲等推力，得以維繫熱度，主計總處預測今年民間消費實質成長2.78%，上修0.01個百分點。

整體來說，主計總處分析，半導體廠商為因應AI商機及高階終端產品回溫的強勁需求，加速擴充先進製程及高階封測產能，加上多家國際大廠相繼宣布加碼投資台灣，如設立研發中心、資料中心等，均有利擴增國內產能及研發能量。另，近期房市升溫，建商推案轉趨積極，未來隨建案陸續開工，亦有利營建投資動能。

不過，主計總處也示警，後續經濟情勢存在四大不確定性，一是AI等資訊科技發展、量產與應用進程；二是美國大選及聯準會（Fed）、日本央行利率政策走向對國際金融市場與實體經濟的影響；三為國際地緣政治情勢變化對供應鏈及國際原物料價格的影響；四是主要經濟體貿易保護措施後續發展與影響，必須密切關注。

AI

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