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6旬翁尼泊爾旅遊開心發動態…回國後驚見天價帳單 兒傻眼

陳昱凱擔任貿協副董事長 市場有各種揣測

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

外貿協會往例都有一位經濟指派專家擔任副董事長經濟部政務次長陳正祺目前為貿協副董事長，經濟部今年也推薦陳昱凱擔任貿協副董事長，貿協表示，將借重他過去國際行銷經驗協助貿協進行品牌推廣。

據了解，陳昱凱是資策會董事長也是前智崴資訊科技（5263）董事長黃仲銘小舅子，因為黃仲銘過去曾是「信賴之友」台南分會會長，現在小舅子黃仲銘出任外貿協會第2位副董事長，市場對於這樣人事安排出現各種揣測。貿協今天表示，未來將借助陳昱凱長才一起協助貿協推動業務。

外貿協會副董事長這個職位是兼任，不支領貿協薪水，經濟部推薦陳昱凱擔任貿協副董事長。貿協表示，貿協董監事會已通過陳昱凱出任貿協兼任副董事長職務，未來會借重他在民間企業所累積的國際行銷、品牌推廣、海外展覽等業務的豐富經歷，將有助於貿協業務推動。

外貿協會 經濟部 董事長

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