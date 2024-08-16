經長改口自來水費不漲價 讓台水另謀錢途「在家一按就是氣泡水」

經濟部長郭智輝今（16）日表示，自來水價不調漲了，不向朝漲水價的方向努力，而是朝向創造台水價值的方向努力，提供好品質的水，例如一按就可以出氣泡水或礦水。

郭智輝日前受訪時提到，台灣水價20多年沒有調漲，「就像薪水20幾年沒有調整，很難反映費用」，台水正在準備，之後會讓社會大眾了解水價相關方案，如果大家可以接受的話，就會調整水價。

雖然知道水價長期沒有調整，且台水虧損，但調漲水價的風向一出，仍來引來討論與批評，隔天行政院長卓榮泰就出面緩頰，表示政府在處理水電等民生問題時會非常謹慎，政府會優先考量民生做出正確判斷。

郭智輝16日接受廣播節目專訪，被問到水價漲調方案時，改口表示「我們當然沒有漲水價的計畫」，水價到底會不會漲？郭智輝說「不會漲，我認為是不會漲」、「我認為是不可能漲水價，因為既然老百姓如此關心，我們就要想辦法提升效率、降低成本」，若有用水補助需求的，就回歸需要補助的機構自己負責。

郭智輝指出，水價問題，卓院長也很關心，他應該是認為在全民有共識、大家可以接受的情況，大家意見如果同意調漲當然OK，如果認為不宜，經濟部會參考大家的需求，「我也不一定要漲水價，因為漲水價帶給我的效益也不高」，因為省沒多少錢，「我們要努力創造台水的財源」，「我可能不會朝漲水價去努力，我會朝創造台水公司的價值去努力」。

郭智輝進一步解釋，台水的自來水品質已經很好，但水可以分級，可以做出更好品質的水，例如氣泡水，「在家一按出來就是氣泡水、一按出來就是礦泉水」，礦物成分就是附加價值。

他認為家庭用水可以朝高附加價值的領域發展，而工業用水則是盡量做到完全循循環，以節省水資源，並發展海水淡化能力，這些都是水公司可以展現能力的面向。