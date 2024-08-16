首次最低工資審議會日期拍板 勞動部：今發9月4日開會通知

勞動部16日表示，2024年最低工資審議會議將於9月4日上午10時召開，這也是最低工資法上路後首次召開的審議會議。

至於外界關注的調幅議題，據了解，勞團希望調幅達到4%，工商界並不反對調漲，但3%則是極限值，雙方是否能達成共識，當天審議結果就會揭曉。

在前總統蔡英文政府任內，基本工資連續八年調漲，目前基本工資月薪為2萬7,470元，基本工資時薪為183元，加上《最低工資法》在今年上路，依據主計總處最新數據，今年全年經濟成長率3.90%，消費者物價指數（CPI）年增2.17%，依照應參採和得參採指標等來看，最低工資調漲勢在必行。

勞動部官員表示，依照《最低工資法》的規定，在審議會召開會議的30天前，最低工資研究小組要將審議的參採資料提出研究報告及調整建議，相關資料已在7月底完成，今日也發出開會通知，並附上相關報告和建議，審議委員最快下周就可以收到。

此外，勞動部官員還提到，由於《最低工資法》明定，審議會委員應親自出席，不得委任他人代理，所以開會時間經過多方確認後才拍板，確定在9月4日上午10時於勞動部舉行，屆時也會將最新的相關數據彙整成新的表格提供給委員參考。