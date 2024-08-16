快訊

慶祝奧運羽球男雙金牌2連霸 蔣萬安宣布在這路段設別名「麟洋路」

總統退選副手上陣！美民主黨全代會近似1968年情節 多項詭異巧合難忽視

聽新聞
test
0:00 / 0:00

曾吐水價20幾年沒調整 經長：現無漲水價計畫

中央社／ 台北16日電
經濟部長郭智輝表示，現在沒有調漲水價計畫，且水價應在全民有共識的情況下調整。聯合報系資料照
經濟部長郭智輝表示，現在沒有調漲水價計畫，且水價應在全民有共識的情況下調整。聯合報系資料照

水價議題受關注，經濟部郭智輝表示，現在沒有調漲水價計畫，且水價應在全民有共識的情況下調整。他認為，應努力創造台水財源，未來可透過發展附加價值較高的商品，提高水的應用價值。

郭智輝曾說水價20幾年沒有調整，引發外界關切水價是否調漲。郭智輝今天接受廣播節目專訪表示，「我們當然沒有漲水價的計畫」，由於台電、台水背負政策任務，因而造成虧損，未來希望藉由提升效率、降低成本，以及協調由需要補助的機構自行負責預算。

他表示，行政院長卓榮泰也非常關心水價議題；水價應在全民有共識的情況下調整，會參考民間專家、學者等意見。

郭智輝認為，漲水價的效益不高，而應努力創造台水財源、創造更多價值，透過分級、提供更高品質的水。台水未來可以透過衍生相關商品，增加附加價值，也可整合經濟部底下機構的研發單位，製造化妝水、精油等商品。

郭智輝以氣泡水、礦泉水為例，這些產品的附加價值較高，若老百姓有需求就可以提供服務，未來有機會由台水販售，技術上不是問題，只要有設備就可以，已與台水主管討論如何提高水的應用價值。

郭智輝表示，工業用水要如何完全循環、海水淡化、山泉水轉成飲用水等技術十分重要，同時也可以讓台水展示自己的能力。

台水 水價 經濟部 郭智輝

延伸閱讀

經長郭智輝頻頻失言 李彥秀：卓榮泰須考慮是否適用

痛批郭智輝「流氓」！賴士葆：綠把台電搞虧損、再要脅立院補貼…合理嗎

【重磅快評】嚇人又情勒 郭智輝讓國人很焦慮

郭智輝籲支持撥補台電降低漲電價機率 藍委：鬼月出來嚇人

相關新聞

全民普發現金有用？貧富差距6年來首見縮小 高低所得倍數降到6.12倍

主計總處昨天發布112年家庭收支調查結果、每戶可支配所得平均數113.7萬元，較111年增2.5％；每戶可支配所得最高2...

主計總處下修今年經濟成長率至3.9% 預估2025年更差

主計總處今日發布2024、2025年最新經濟預測，小幅下修2024年第2季經濟成長率5.06%，全年經濟成長率下修為3....

經長改口自來水費不漲價 讓台水另謀錢途「在家一按就是氣泡水」

經濟部長郭智輝今（16）日表示，自來水價不調漲了，不向朝漲水價的方向努力，而是朝向創造台水價值的方向努力，提供好品質的水...

無薪假升至4617人 整體景氣觀察勞動部這樣看

勞動部16日公布最新減班休息（無薪假）統計，實施人數稍微推升達4,617人。勞動部指出，本期主要以製造業的金屬機電工業增...

影／政院坦言北部電力不足 侯友宜：正視多元能源配比方式

行政院昨天坦言，北部電力確實不足，去年供需差距達200億度。新北市長侯友宜今前往視察五股觀音坑溪橋重建工程後受訪，侯友宜...

曾吐水價20幾年沒調整 經長：現無漲水價計畫

水價議題受關注，經濟部長郭智輝表示，現在沒有調漲水價計畫，且水價應在全民有共識的情況下調整。他認為，應努力創造台水財源，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。