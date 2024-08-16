全民普發現金有用？貧富差距6年來首見縮小 高低所得倍數降到6.12倍

主計總處昨天發布112年家庭收支調查結果、每戶可支配所得平均數113.7萬元，較111年增2.5％；每戶可支配所得最高20%家庭可支配所得230.2萬元，較最低20%家庭可支配所得37.6萬元，差距倍數6.12倍，較111年6.15倍減少0.03倍，是107年、六年來首次下降。主計總處表示，主要是去年經濟成長不錯、失業率下降，且全民普發6000元對低所得家庭效應明顯，因此縮小最高與最低倍數差距。

每戶可支配所得差距倍數是依每戶可支配所得高低將戶數分為5組，最高20%家庭與最低20%家庭的可支配所得差距，一般由此觀察國人家庭所得貧富差距、分配不均狀況。

主計總處調查，112年全體家庭所得總額計13兆1608億元，較111年增4.3％；每戶可支配所得平均數113.7萬元，較111年增2.5％，每人平均數40.7萬元，增4.0％。

若以中位數衡量，112年每戶可支配所得中位數為96.1萬元，較111年增2.2％，每人中位數為34.9萬元，增3.7％。

依每戶可支配所得高低將戶數分為5組，112年最高20％家庭每戶230.2萬元，較111年增2.6％，最低20％家庭每戶37.6萬元，增3.0％，差距6.12倍，較111年減0.03倍；吉尼係數0.339，較111年微減0.003。

另因以「每戶」計算之所得易受戶內人口數消長影響，若依「每人」可支配所得重新排序後計算所得差距倍數，112年為3.81倍，較111年減0.13倍。

112年每戶可支配所得差距倍數6.12倍，是自107年首次差距倍數下降？主計總處官員表示，高低所得家庭倍數差距縮小，主要是112年經濟不錯，失業率下降，造成五分位收入都增加，最低只增加3%，最高增加2.6%，因此縮小差距；另外112年社會福利影響很大，去年全民普發6000元影響很大，只要增加一點，就會明顯影響差距。

112年全體家庭平均每戶消費支出86.1萬元，較111年增3.2％；平均每戶儲蓄27.5萬元，較111年增0.5％。

從消費支出內容觀察，以住宅服務、水電瓦斯及其他燃料占24.1%最高，其次隨著國人平均壽命延長，衛生保健觀念增強，醫療保健支出增至17.7%；另食品飲料及菸草則占15.3％。