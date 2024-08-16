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花蓮震後遇颱風 勞動部再補貼當地3個月半數保費

中央社／ 台北16日電

協助花蓮0403震災事業單位，勞動部今天宣布將再延長花蓮轄區內僱有員工的投保單位勞保、就保及職災保險保費的半數措施3個月，並新增伴手禮商家相關行業別納入補貼範圍。

為促進花蓮縣勞工穩定就業，勞動部6月宣布針對花蓮縣轄區內僱有員工的就業保險投保單位，且是民營事業單位並受震災影響較大行業，將補貼投保單位今年6月至8月應負擔勞工保險、勞工職業災害保險及就業保險保險費的半數。

考量花蓮縣地區受0403花蓮震災及凱米颱風雙重影響下，經濟短期恐難復甦，因此勞動部今天發布新聞稿宣布，保險費補貼措施將再延長補貼3個月。

行業別包含花蓮縣轄區內的「農、林、漁、牧業」、「住宿及餐飲業」、「支援服務業」、「藝文、娛樂及休閒服務業」、「礦業及土石採取業」、「石材製品製造業」、「水泥製造業」、「預拌混凝土製造業」與「水泥及混凝土製品製造業」。

另外，勞動部也指出，考量伴手禮商家也是屬於受震災影響較大投保單位，這次也將伴手禮商家相關行業包含「烘焙炊蒸食品製造業」、「未分類其他食品製造業」、「其他食品批發業」、「蔬果零售業」及「其他食品、飲料及菸草製品零售業」，補貼時間從公告當月起補貼6個月，也就是113年8月份至114年1月份。

根據勞動部統計，保險費補貼措施受惠家數將由現行1200家，增至約1500家。

勞動部說，基於簡政便民，符合補貼資格投保單位，將由勞工保險局於開立繳款單時，依系統資料一併辦理保險費補貼，投保單位不須另外提出申請。

保險 勞動部 花蓮

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