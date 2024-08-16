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主計總處下修今年經濟成長率至3.9% 預估2025年更差

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
主計總處今日發布2024、2025年最新經濟預測，小幅下修2024年第2季經濟成長率5.06%，全年經濟成長率下修為3.90%。圖為高雄港貨櫃顯示出口情況。聯合報系資料照
主計總處今日發布2024、2025年最新經濟預測，小幅下修2024年第2季經濟成長率5.06%，全年經濟成長率下修為3.90%。圖為高雄港貨櫃顯示出口情況。聯合報系資料照

主計總處今日發布2024、2025年最新經濟預測，小幅下修2024年第2季經濟成長率5.06%，全年經濟成長率下修為3.90%；2024年消費者物價指數（CPI）年增率為2.17%，較5月預測值2.07%上修0.1個百分點，顯示今年通膨情勢較預期險峻。2025年全年經濟成長率3.26%，比今年差，但CPI年增率1.91%，可望掉到通膨警戒值以下。

主計總處今天召開國民所得統計評審會，審議2024年第1季國民所得統計修正、第2季初步統計，2024年及2025年預測。

主計總處表示，2024年第1季實質GDP對上年同季成長率修正為6.63％（原為6.56％）；第2季實質GDP初步統計較去年成長5.06％，較7月概估數5.09％略為下修。

今年第3、4季經濟成長率分別為3.21％及1.12％，併計第1、2季，全年經濟成長率3.90％，較5月預測數3.94％下修0.04個百分點，每人GDP 3萬3,402美元，CPI上漲2.17％。

主計總處預測2025年經濟成長3.26％，每人GDP 3萬4,684美元，CPI上漲1.91％。

GDP 經濟成長率

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