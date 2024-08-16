下半年變數多？ 主計總處下修今年GDP至3.9%

行政院主計總處16日舉行經濟預測記者會，更新GDP（國內生產毛額）預測，因AI等資訊科技發展進程、美國大選、地緣政治、各主要國家利率政策、主要經濟體貿易保護措施的後續發展等不確定因素多，預測今年經濟成長率為3.9%，較今年5月預測值3.94%，下修0.04個百分點。同時，主計總處也首度發布2025年經濟成長預測為3.26%。

【中央社／台北16日電】

主計總處今天發布最新經濟預測，受到出口放緩影響，略為下修2024年經濟成長率預測值至3.90%，不過民間投資強勁成長、消費也保有動能；估2025年經濟成長率則為3.26%。

根據主計總處預測，2024年經濟成長率為3.90%，較5月預測數下修0.04個百分點；出口方面，雖然人工智慧（AI）浪潮帶動電子零組件及資通訊產品出口，但傳產貨品表現較弱，影響整體成長動能。

物價方面，由於服務價格具有僵固性，且房租、外食漲勢延續，颱風豪雨也推升蔬果價格漲幅，上修全年消費者物價指數（CPI）至2.17%，估明年CPI可回落至2%的通膨警戒線之下、為1.91%。