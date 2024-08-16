無薪假升至4617人 整體景氣觀察勞動部這樣看

勞動部16日公布最新減班休息（無薪假）統計，實施人數稍微推升達4,617人。勞動部指出，本期主要以製造業的金屬機電工業增加較多，主因為銷訂單減少，屬於個別事業單位受影響，以及花蓮部分業者實施，對於整體景氣判斷仍審慎樂觀，整體減班休息人數仍和緩。

勞動部今公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計268家、實施人數4,617人，與上期實施家數248家、實施人數4,437人相比，這次家數增加20家，人數增加180人。

勞動部官員指出，這次人數新增主要在製造業，其中金屬機電工業有二家廠商各新增100人實施減班休息，二家廠商分別為工具機相關以及自行車零組件相關。

勞動部官員還說，這兩家都曾經實施過減班休息後停止，這次又來申請實施，主要原因是外銷訂單減少，但目前看起來製造業實施減班休息都是各別事業單位經營狀況。

另外，這次花蓮地區也有新增12家共61人實施減班休息，共有56家560人正在放無薪假。

勞動部官員表示，花蓮地區實施的都是小型事業單位，包含遊覽車租賃業、旅行社、住宿餐飲業等，推測應是與0403地震有關，後續會密切關注。

依據勞動部統計，本期減班休息實施家數268家、人數4,617人，製造業中的金屬機電工業112家、2,741人，資訊電子工業26家、701人，化學工業13家、181人；批發及零售業45家、291人，住宿及餐飲業24家、371人，支援服務業17家、59人。