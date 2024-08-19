美公債優於投資等級 00931B近三月最會漲

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美國7月就業數據意外疲軟，經濟衰退疑慮警鐘響起，全球股市8月初上演一波大逃殺，資金轉入防禦型資產避險，加上９月幾乎篤定降息，債券ETF買盤尤為火熱。投資專家表示，美國開啟降息已箭在弦上，但是降息並不意味債券一定會漲，投資等級債實際上不能抵禦經濟衰退風險，若不能確定未來的景氣是否步入衰退，建議投資美國公債，抗風險又兼備追求價差的空間。而美國公債中，長天期公債又因存續期間較長，對利率敏感度更勝短天期公債，為債券投資人搶賺降息財的首選。

根據彭博數據，今年美國10年期公債殖利率在4月達到高點4.7%後，一路震盪向下。受到美國經濟數據表現不如預期影響，殖利率更從7/9的4.3%，快速下滑至8/5的3.78%，再緩步回升至3.85%。FedWatch統計至8/14，市場認為聯準會9月幾乎有100%機率降息，且超過五成預估會降息2碼；11月及12月也有5成以上機率持續降息，預估到年底累積降息幅度可望達到4碼。聯準會降息幅度提升，有望推動長天期公債殖利率持續下滑、債券價格進一步上漲。

目前台灣掛牌的20年期美公債ETF共有七檔，近三個月報酬率都在7%以上，績效最佳的是統一美債20年ETF(00931B)，同期間報酬率達到7.34%，近一個月報酬率也有4.33%，表現皆優於大盤。對於小資族來說，00931B每張不到一萬六千元就能入手，也是同類型商品中投資門檻最低的ETF，方便投資人進行資產配置及調整。

目前正值停止升息末端，債券價格雖然已經反映降息預期開始起漲，但在未來正式降息後，債券價格仍會有空間持續向上。不過經濟能否一如預期軟著陸、抑或可能硬著陸，都讓投資等級債存在不確定風險，因此投資首選美國公債。法人表示，公債在各類債券中對景氣變化反應最為直接，而長天期債又較短天期債對利率變動更為敏感。因此在聯準會降息期間，長天期公債通常能有突出表現。建議投資人可趁降息循環開啟初期、債市震盪較大時，利用相關ETF分批布局，有機會收獲殖利率回落的資本利得及債息收益。

七檔20年期美公債ETF近三個月績效排名