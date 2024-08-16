台美永續淨零研討會登場 中油簽署生質燃料合作備忘錄

台灣中油公司與美國穀物協會、美國在台協會合作，今（16）日在台北福華大飯店舉辦「台美永續淨零研討會-生質酒精交通減碳的應用與展望」活動，邀請國內外近百位專家學者，針對永續航空燃料及酒精汽油的推動，進行技術交流與實務經驗分享，台灣中油並與美國穀物協會簽署生質燃料技術交流與推廣合作備忘錄，為台美雙方在生質能源的合作開展新局。

這場研討會主要在探討永續航空燃油（SAF, Sustainable Aviation Fuel）及酒精汽油等生質燃料，如何應用於航空產業及陸地運輸，以達成減碳目的，會中包括美、台、日、韓、新加坡及菲律賓等近百位專家學者分享研究成果，以及在世界各國以生質酒精推動交通運輸減碳的技術與經驗。

16日的開幕儀式，在行政院秘書長龔明鑫、美國在台協會農業組組長Erich Kuss共同見證下，由美國穀物協會副總裁 Cary Sifferath與台灣中油董事長李順欽代表雙方啟動合作儀式。

中油指出，雙方代表美國穀物協會副總裁 Cary Sifferath、中油副總經理廖惠貞，昨日已簽署生質燃料技術交流與推廣合作備忘錄，未來將共享生質燃料減碳的技術、研究、調查、數據，也將成立工作坊，並辦理座談會、技術培訓、考察、試驗計畫等，為台灣交通燃料的能源轉型，發展酒精汽油、永續航空燃料的理論與實踐，奠定基礎。

Cary Sifferath表示，台灣是美國第七大糧食出口地，雙方長期以來有著穩固、堅實的合作默契，此次率團來台交流生質酒精在交通減碳上的應用，希望共同為台灣永續淨零目標盡一份心力。

李順欽則指出，台灣中油以「優油、減碳、潔能」三大策略執行低碳綠能轉型策略，引領各項前瞻技術發展，在交通運輸油品低碳化方面，包含陸運酒精汽油、海運生質燃料油、空運永續航空燃料等，雙方未來將攜手合作，為台灣交通淨零減碳開啟新格局。